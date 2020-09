“Un ecosistema dedicato all’innovazione”, apre a Milano Spazio Lenovo

Prodotti in esposizioni, spazi per co-working, postazioni dedicate al mondo del gaming. Visitabile da domani, ospiterà anche conferenze sul digitale

Riflessi, scale, grandi schermi e ledwall, materiali sostenibili come vetro, ferro, legno, specchi con effetti cromatici e riflettenti e colonne verdi che sembrano alberi. Come avevamo anticipato qualche mese fa è stato aperto a Milano, in corso Matteotti, Spazio Lenovo. Si tratta di un concept store, uno spazio dedicato a presentare la tecnologia e le novità di Lenovo, società multinazionale da 50 miliardi di dollari, 63mila dipendenti, 180 mercati nel mondo, che al suo interno ha anche il brand Motorola.

Il primo concept store in Europa



Ognuno, spiegano da Lenovo, potrà vivere l’esperienza di un ecosistema culturale dedicato all’innovazione digitale, in un ambiente che combina la dimensione esperienziale della tecnologia smart con la possibilità di conoscere le nuove tendenze del digitale, un concept store costruito “dove c’è la moda” perché anche la tecnologia può essere fashion, ci ha spiegato il senior vice president e president per Emea e America Latina di Lenovo Luca Rossi: “Sono orgoglioso nel dire che Lenovo ha scelto per il suo primo e unico flagship store in Europa la città di Milano, un chiaro segnale che crediamo tanto nel sistema Italia e nella città”. Un contributo molto importante quello di Lenovo alla ripartenza di Milano e del nostro Paese, ci ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto all’inaugurazione: “In questo momento bisogna essere fiduciosi nel futuro e investire è un bel segno: io credo molto al fatto che il settore digitale porterà la città di Milano e il mondo verso il futuro, e la collaborazione pubblico-privato sarà un’arma vincente per uscire da quetsa situazione e trovare una nuova normalità, diversa ma in evoluzione”.