Lenovo, nasce a Milano il primo concept store europeo

Dopo l’annuncio qualche giorno fa della nuova lineup di pc e oggetti smart per la casa c’è un’altra novità in casa Lenovo: aprirà a settembre a Milano il primo concept store europeo, e si chiamerà "Spazio Lenovo". Lo Spazio, spiegano, è concepito come un ecosistema culturale dedicato all’innovazione digitale: “Un ambiente che combina la dimensione esperenziale con la possibilità di conoscere le nuove tendenze della tecnologia". All'interno dello store si svolgeranno anche eventi e attività culturali. Spazio Lenovo aprirà in pieno centro, in Corso Matteotti; gran segreto, per il momento, sulla data di apertura.

All’interno anche un café e uno spazio di co-working



Entrando all'interno di Spazio Lenovo troveremo postazioni dedicate alla tecnologia smart; ci saranno poi aree per eventi, workshop, briefing, incontri di business, una lounge, un café e uno spazio di co-working. Un luogo, dunque, dove vivere in prima persona l’esperienza offerta dalla tecnologia di Lenovo, dove informarsi, scambiare idee, conoscere i nuovi trend, partecipare a eventi. “Spazio Lenovo - spiega Luca Rossi, senior vice president di Lenovo Group - dà vita alla visione 'Smarter Technology for All' di Lenovo in un nuovo spazio fisico dove i visitatori possono entrare in contatto con la tecnologia e prendere visione di come l’IT può migliorare la vita delle persone e delle aziende, contribuendo a migliorare la società”.

Un nuovo spazio segno di rinascita



Spazio Lenovo nasce in un periodo particolare e non facile. Un periodo, però, in cui la tecnologia è stata fondamentale per aiutare le aziende a continuare il proprio business, gli studenti a frequentare le lezioni a distanza, le famiglie a rimanere in contatto: “Più che mai in questo momento di ripresa - continua Rossi - le aziende sono chiamate a collaborare con le istituzioni e la società per instaurare un dialogo sulle nuove modalità di lavoro, apprendimento e interazione sociale, ed è nostra responsabilità contribuire a questo progresso. Guardando al futuro - conclude - il nostro obiettivo è che Spazio Lenovo diventi un punto di incontro dove le persone possono scoprire l’immenso potenziale della tecnologia nel sostenere lo smart living, lo smart working e lo smart learning”.