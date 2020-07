Smart working, cinque consigli per ottimizzarlo

Nel corso degli ultimi mesi, vari professionisti si sono abituati allo smart working e hanno modificato le proprie abitudini per gestire il lavoro da remoto. Tuttavia, secondo l’azienda Jabra, specializzata nella produzione di dispositivi per le comunicazioni a mani libere e promotrice dell’adozione di nuove tecnologie per supportare il lavoro flessibile, i processi organizzativi più complessi potrebbero essere sfuggiti all’esigenza di fornire ai team gli strumenti quotidiani necessari per mantenere la continuità aziendale. Per aiutare le imprese a concentrarsi su una gestione più ampia del cambiamento e ad organizzare con efficacia sempre maggiore lo smart working, la società ha elaborato cinque suggerimenti.

Adottare gli strumenti adatti per il lavoro da remoto

Secondo Jabra, le aziende devono fornire ai propri dipendenti strumenti come i servizi cloud e i sistemi di comunicazione unificata e assicurarsi che possano accedere ai file condivisi e alle modalità di archiviazione, nonché agli strumenti di gestione del flusso di lavoro. La società spiega che un’adozione ritardata di queste soluzioni può portare a problematiche legate a eventuali difficoltà in termini di comunicazione o a un rallentamento del ritmo di lavoro. “Oltre a poter contare su software e piattaforme digitali, le aziende devono essere sicure che i dipendenti dispongano di hardware audio e video professionali per connettersi con i loro colleghi e che questi endpoint possano essere facilmente gestiti, monitorati per problemi e aggiornati dal team IT da remoto”, aggiunge Jabra.

Condividere le informazioni

Il secondo consiglio consiste nella creazione di una guida contente tutte le informazioni relative agli standard dell’azienda e alle aspettative del lavoro a distanza, da preparare con il dipartimento Risorse Umane e condividere con i dipendenti.

Aumentare i momenti di comunicazione interna

Per assicurarsi che ogni dipendente sia a suo agio da remoto e allineato con le esigenze della società, i manager dovrebbero istituire con maggiore frequenza momenti di feedback, stand-up giornalieri dei team e check-in specifici. Questa esigenza nasce per sopperire alla mancanza dei confronti informali al di fuori delle riunioni, piuttosto frequenti quando si lavora in ufficio.

L’importanza della trasparenza

La trasparenza è fondamentale, soprattutto quando si lavora da remoto. I manager devono rendere disponibili le proprie agende, così da rendere più semplice ai dipendenti capire quando sono disponibili per un confronto a voce. Per Jabra, i manager dovrebbero anche incentivare le interazioni sociali extra-lavorative, in modo da accrescere la fiducia dei team.

Promuovere l’utilizzo della tecnologia

Le aziende non devono limitarsi a implementare delle nuove tecnologie per lo smart working, ma devono anche promuoverne l’utilizzo tramite una solida comunicazione interna. Per raggiungere questo obiettivo possono prendere in considerazione l’organizzazione di momenti di confronto o lo sviluppo di programmi e moduli di formazione virtuale più estesi. “Spiegando dapprima, il “perché” si sta apportando questa modifica, prima di passare al “come”, in modo che gli utenti finali comprendano veramente i vantaggi per loro e per la società”.