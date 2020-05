Facebook, Zuckerberg: Smart working permanente per 50% dei dipendenti

Dopo Twitter, anche Facebook sceglie di abbracciare lo smart working permanente. In un lungo post pubblicato sul suo profilo ufficiale, Mark Zuckerberg ha spiegato che entro i prossimi 5-10 anni, il 50% dei dipendenti dell’azienda di Mskytg25enlo Park lavorerà sempre da remoto. Per il Ceo, questa soluzione presenta numerosi vantaggi: non solo permetterà a Facebook di collaborare con professionisti sparsi per tutto il mondo, ma avrà anche un impatto positivo sull’ambiente, a causa del minor numero di veicoli in circolazione. Inoltre, permetterà a chi si sente maggiormente produttivo al di fuori dell’ufficio di esprimere tutto il suo potenziale. Per l’azienda, lo smart working potrà anche essere una buona occasione per testare in prima persona alcune delle tecnologie pensate per connettere le persone tra loro, come Portal, Workplace ecc.