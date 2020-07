Lenovo presenta la nuova lineup di PC e Smart Device per la casa

Lenovo, in occasione del consueto appuntamento estivo con i media, ha annunciato le nuove linee di PC e dispositivi smart in arrivo in Italia per la prossima stagione.

“Nel proprio ruolo di mercato, Lenovo è impegnata a garantire innovazione costante ma anche a intercettare bisogni in evoluzione e garantire alle persone prodotti che possano migliorare la loro vita”, ha dichiarato Emanuele Baldi, Amministratore Delegato e General Manager di Lenovo per l’Italia, annunciando tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi, che si basano su tecnologie di nuova generazione di Lenovo e del suo ecosistema di partner.

I nuovi PC: Lenovo Yoga Slim 7, IdeaPad 5 e IdeaPad Flex 5

Annunciato in anteprima in occasione del CES20, Lenovo Yoga Slim 7 è un PC notebook ultrasottile, disponibile in due varianti con display da 14 o 15 pollici. Entrambi i modelli hanno Windows 10 e integrano l’esclusiva funzione di raffreddamento intelligente Lenovo Q-Control, che utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare la durata della batteria fino al 20% in media. Grazie Lenovo Smart Assist, Lenovo Yoga Slim 7 vanta diverse funzioni di ultima generazione, quali Glance by Mirametrix, una funzionalità potenziata di rilevamento dell’attenzione. “Puoi spostare i contenuti dal tuo display a un monitor collegato semplicemente ruotando la testa e Smart Player può mettere automaticamente in pausa la riproduzione audio o video quando ti allontani, mentre la nuova funzione Smart Display è in grado di riconoscere quando l’utente distoglie lo sguardo dallo schermo mascherando automaticamente i contenuti dello stesso”, spiegano gli sviluppatori. Il modello da 14 pollici è disponibile con processore mobile AMD Ryzen serie 4000 con grafica Radeon o Intel e con processori Intel Core i7 fino alla decima generazione. Ha uno spessore di soli 15,4 mm e un peso di 1,55 kg. Lenovo Yoga Slim 7 debutterà in Italia da settembre 2020 al prezzo di partenza di 1.299,00 euro.

IdeaPad 5, invece, disponibile con processori Intel fino a Core i7 di decima generazione oppure AMD Ryzen 7 4700U, offre elevate prestazioni, connettività e intrattenimento ovunque ti trovi. Monta uno schermo Full HD, ha un rivestimento completamente in metallo e integra un sensore biometrico delle impronte digitali. Tra le novità, c’è anche Lenovo IdeaPad Flex 5, annunciato in anteprima al CES20. È un PC notebook convertibile disponibile con processore mobile AMD Ryzen 7 serie 4000 con scheda grafica Radeon o processori Intel fino a Core i7 di decima generazione con grafica Intel Iris Plus, oltre all'opzione per la più recente grafica NVIDIA GeForce MX. IdeaPad Flex 5 offre prestazioni e grafica eccellenti e una serie di funzionalità per la produttività tra cui digital pen, speaker frontali e privacy shutter.

È disponibile in Italia da luglio a un prezzo di partenza di 539,00 euro. Il modello IdeaPad Flex 5 AMD, invece, debutterà in Italia ad agosto (da 679,00 euro).