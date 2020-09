Playstation Plus, annunciati i giochi gratuiti di ottobre 2020

Saranno Need for Speed: Payback e Vampyr i due titoli gratuiti che gli abbonati al servizio Playstation Plus potranno scaricare, senza alcun costo aggiuntivo, a partire dal 6 ottobre. L'acclamato titolo di corse e l'horror soprannaturale sono dunque le scelte di Sony per il mese che sta iniziando, come ha confermato anche Adam Michel, senior manager of game services content del colosso giapponese, attraverso le pagine del blog ufficiale di casa Playstation .

Tra velocità e soprannaturale

approfondimento

Playstation, i migliori giochi della console più famosa

“Sfrutta le quattro ruote e le abilità di pilota per superare gli avversari e sopravvivere in una città che vuole farti fuori e mettiti alla prova per tendere il filo sottile che separa un medico soprannaturale da un mostro scellerato, con i giochi PS Plus di questo mese”, scrivono da Sony, presentando i due videogiochi proposti agli abbonati del servizio Ps Plus. “Con Need for Speed: Payback e Vampyr in arrivo il 6 ottobre, in men che non si dica, risveglierai il pilota che è in te o affonderai i tuoi canini in un avvincente horror d’azione”, si legge ancora nel comunicato ufficiale. Entrambi i titoli i giochi sono disponibili fino a lunedì 2 novembre, mentre fino al 5 ottobre saranno riscattabili, sempre gratuitamente, i titoli del mese di settembre, ovvero Street Fighter V e PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds.

I due titoli gratis di ottobre

All’interno di Need for Speed: Payback, titolo di corse sviluppato da Ghost Games e pubblicato da Electronic Arts, 23esimo capitolo della celebre serie omonima, si dovrà letteralmente sopravvivere a emozionanti furti, lanciandosi “in sferraglianti scontri tra veicoli” e cimentandosi in acrobazie adrenaliniche e mozzafiato. “Sullo sfondo di Fortune Valley, un paradiso per i giocatori d’azzardo poco raccomandabili, scegli tra tre personaggi diversi dalle abilità uniche, personalizza le tue corse e lanciati in un mondo aperto ricco di eventi mentre cerchi di vendicarti su chi ti ha colpito”, scrive Sony. Vampyr, invece, videogioco del 2018 sviluppato da Dontnod Entertainment e pubblicato da Focus Home Interactive, è un GDR d’azione in terza persona, ambientato nel 1918. Nel titolo, il giocatore dovrà indossa i panni di un medico trasformato in vampiro che si aggira nella Londra dell’epoca, invasa da paura e violenza. “Usa le tue abilità soprannaturali, oltre a strumenti e armi umani, per combattere o fuggire dalle forze del male e dai cacciatori di vampiri. Salva gli abitanti della città o affonda i denti nella loro carne per diventare più forte, anche se cedere alla tua sete di sangue può avere gravi conseguenze”, sottolineano da Sony, presentando il gioco.