Gmail per iOS ora può essere impostato come client email predefinito

Gmail per iOS si aggiorna. Il noto servizio di posta elettronica di Big G, come molte altre app presenti sull’App Store, si è aggiornato introducendo il supporto ad un’importante novità presente su iOS 14. Rilasciato ufficialmente da Apple la scorsa settimana, il nuovo sistema operativo di Cupertino ha aggiunto una nuova opzione che consente di impostare browser o applicazioni di posta elettronica di terze parti come predefiniti su iPhone e iPad.

La nuova versione di Gmail (6.0.200825) integra proprio il supporto al cambio di client email predefinito su dispositivi iOS.

Come impostare Gmail come client email predefinito

Grazie a questa novità, su iPhone e iPad è possibile impostare Gmail come servizio di posta elettronica predefinito.

Per farlo, dopo aver effettuato l'aggiornamento di Gmail alla versione 6.0.200825, basta recarsi sulle impostazioni del proprio dispositivo Apple, selezionare la voce Gmail e scegliere il servizio di Google come “App e-mail di default”.

Gli utenti possono anche decidere di cancellare l’app Mail di Apple dalla memoria dell'iPhone. Così facendo, Gmail (se precedentemente installato) viene impostato automaticamente come client email predefinito.