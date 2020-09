Ea Sports annuncia il ritorno di Colin Kaepernick in Madden 21

Disponibile in tutto il mondo dallo scorso 28 agosto per PlayStation 4, Xbox One e Pc tramite Origin e Steam, Madden 21 è l’ultimo capitolo della celebre serie sportiva di Electronic Arts, dedicata completamente al football americano. L’ultimo annuncio riguardante il titolo, apparso sul canale di Twitter del videogioco, riguarda il ritorno di Colin Kaepernick che è ufficialmente disponibile come miglior quarterback free-agent all’interno di Madden 21.

Un quarterback d’elite

Si tratta dunque del giocatore più quotato nel suo ruolo in Madden 21, con un punteggio complessivo di 81. La sua valutazione lo colloca tra i quarterback d'élite all’interno del gioco dedicato agli appassionati di football americano e tra i primi 15 dei 111 quarterback totali scelti da Ea. I giocatori, dunque, possono schierarlo come titolare in qualsiasi squadra della NFL, proprio a partire da ieri. Colin Kaepernick è così tornato in gioco, presente sulla griglia virtuale pronto per mettere al servizio della squadra le sue qualità. Succede, per la prima volta, dalla stagione 2016, quando l'ex giocatore dei San Francisco 49ers si era inginocchiato durante l'inno nazionale che viene suonato prima di ogni match di NFL per protestare contro la disuguaglianza razziale e la brutalità della polizia negli Stati Uniti, generando polemiche e discussioni. Kaepernick, che è senza senza contratto da marzo 2017, fa il suo ritorno dopo la volontà del team di Ea Sports che, insieme a milioni di fan di Madden NFL, volevano vederlo di nuovo all’interno del titolo

La storia di Kap

“Vogliamo fare di Madden NFL un luogo che rifletta la posizione e il talento di Colin, lo classifichi come un QB iniziale e permetta ai nostri fan di esprimere le loro speranze per il futuro del football americano. Abbiamo lavorato con Colin per rendere tutto questo possibile e siamo entusiasti di renderlo disponibile a tutti voi”, si legge nel comunicato apparso su Twitter. Kaepernick, spiega il portale “The Undefeated”, aveva fatto il suo debutto nella serie di Madden come rookie nel 2011, prima di emergere come uno dei volti di punta sia nella NFL sia nel videogioco. È apparso negli spot televisivi di Madden per tre anni consecutivi dal 2013 al 2015, più di qualsiasi altro giocatore nella storia del gioco. Prima di quest'anno, l'ultima apparizione di Kaepernick nel gioco è stata in Madden 17, uscito il 23 agosto 2016, nove giorni dopo una partita di preseason tra i 49ers e gli Houston Texans, quando l'allora quarterback decise di non alzarsi in piedi durante l’inno americano, dando vita alla sua prima protesta contro "l'oppressione sistemica, il razzismo, il terrorismo della polizia e l'ingiustizia".