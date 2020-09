1/15

Braccio di ferro negli Usa tra l’amministrazione di Washington e la Casa Bianca. Oggetto della contesa è la proposta di una commissione consultiva della capitale in cui si suggerisce di rinominare, rimuovere o contestualizzare oltre 150 tra monumenti, edifici, scuole e parchi intitolati a personaggi ritenuti controversi. Il lavoro della commissione è stato avviato in seguito alle proteste per l’uccisione di George Floyd

