Ride 4, le anticipazioni sul titolo motoristico in uscita per PS5

Un’esperienza di gioco realistica

“Le specifiche di PS5 sono molto invitanti per un franchise di corse come Ride, in cui i giocatori si aspettano di provare l’emozione di guidare una moto da 200 CV in gare frenetiche e adrenaliniche in tutto il mondo”, ha spiegato lo sviluppatore. Dunque, anche grazie ai 60 FPS e alla risoluzione 4K, tutte caratteristiche che PS5 sarà in grado di supportare, è possibile attendersi dal titolo “esperienze di gioco incredibilmente realistiche”. In sostanza, spiega ancora Crocetta, gli appassionati di moto potranno godersi i loro bolidi preferiti, “con texture e ombreggiature ad altissima qualità e una precisione mai vista prima per i dettagli, sia delle moto che dell’ambiente”. Con un’esperienza di guida che viene promessa come “molto più precisa, soddisfacente e naturale”. La competizione, all’interno di Ride 4, non mancherà di certo: tutte le gare, sia online che offline, saranno molto coinvolgenti, visto che potranno competere per la vittoria finale fino a 20 partecipanti.

Le potenzialità del controller

Grazie poi alla nuova unità SSD, i tempi di caricamento verranno ridotti in maniera evidente. “Ciò non vuol dire solo che ci saranno tempi di attesa minori prima di iniziare una gara, ma anche che l’esperienza di gioco risulterà più fluida”, ha spiegato l’esperto di Milestone, studio che ha sviluppato il videogioco. L’unità SSD, infatti, consentirà di processare più velocemente le texture, consentendo così ai fan di “immergersi meglio nel gioco mentre sfreccia sui circuiti a 300 km/h”. Da non dimenticare, infine, le potenzialità già ampiamente sviscerate legate alla potenza del controller wireless DualSense di PS5. “L’acceleratore e il freno avranno resistenze diverse per trasmettere un’esperienza incredibilmente realistica. Sfrutteremo anche il feedback aptico del controller per far sì che i giocatori di Ride 4 sentano tutte le vibrazioni del veicolo, esattamente come nella vita reale”, ha poi concluso Crocetta.