Outriders, svelati i primi dettagli sulla classe del Tecnomante

Outriders è un gioco di ruolo che uscirà a fine 2020 per Playstation 4 e Playstation 5 , oltre che per Xbox Series X, Xbox One, Pc e Stadia (2021). Si tratta di uno sparatutto cooperativo, da uno a tre giocatori, "ambientato in un universo fantascientifico originale, oscuro e disperato". Nel titolo, obiettivo principale, mentre l’umanità viene decimata nelle trincee di Enoch, sarà quello di creare il proprio Outrider e intraprendere un viaggio attraverso un pianeta particolarmente ostile. In attesa che il videogioco sbarchi ufficialmente sugli store fisici e digitali, Sony ha anticipato alcuni dettagli sul gioco , in particolare con un focus su una delle classi che sarà protagonista del titolo, quella del Tecnomante.

Il prologo del titolo

Le anticipazioni, apparse sul blog ufficiale di Playstation, sono affidate a Toby Palm, community manager di Square Enix, software house che ha curato lo sviluppo di Outriders. L’esperto racconta come il prologo del videogioco cominci “con un tentativo fallito degli ultimi superstiti umani di colonizzare un pianeta chiamato Enoch”. Alla base di questo fallimento c’è la presenza di un curioso fenomeno elettromagnetico, conosciuto con il nome di “Anomalia”, che ha causato parecchi danni. “Quelli che in precedenza erano considerati simboli dei più grandi progressi terresti, sono finiti in un mucchio sempre crescente di rottami. Questo, fino all’arrivo delle creature Alterate, note come Tecnomanti”. Ecco, quindi, che entra in gioco questa classe, una delle quattro giocabili all’interno di Outriders: le altre tre sono il Mistificatore, il Piromante e il Distruttore. “Nei ranghi di queste classi troviamo esseri umani che sono entrati in contatto con l’Anomali e ne sono sopravvissuti”, scrive Palm.

Le caratteristiche specifiche della classe

A poco a poco vengono anticipati i dettagli che riguardano le classi. Ognuna di esse vanta un set specifico di abilità attive, passive e meccanismi di gioco, le caratteristiche principali dei Tecnomanti riguarda la loro abilità nel “manipolare a piacimento costrutti di acciaio o di carne”. Le loro abilità più specifiche si incentrano sulla costruzione o meglio sull’ “evocazione” di armi belliche micidiali. Infatti, sono capaci di far materializzare torrette con effetti diversi, per esempio fredde o tossiche, che attaccheranno autonomamente i nemici e attireranno i loro attacchi. Ma non è tutto perchè un Tecnomante può anche costruire in autonomia un’arma automatizzata da sbarramento su superficie, dotata di potenza travolgente, che bombarda senza esclusioni di colpi tutto ciò che si trova davanti. Senza dimenticare la possibilità di utilizzare il “Tool of Destruction”, una strumentazione che, a seconda di come si attiva, può consentire di equipaggiare un lanciarazzi oppure un minigun. “La capacità del Tecnomante, tuttavia, non si limita alla tecnologia elettronica, poiché consente di manipolare anche i costrutti più complessi: cellule biologiche e particelle subatomiche”, anticipa Palm. Per saperne di più, comunque, basterà aspettare ancora qualche settimana per poter testare in prima persona le potenzialità del titolo targato Square Enix.