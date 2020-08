Playstation Network down, segnalate difficoltà per giocare online

Diverse segnalazioni, come riporta il sito Down Detector e come si legge su Twitter, parlano di difficoltà ad accedere al servizio di Sony e quindi a poter sfruttare le potenzialità del multiplayer

In data odierna, 26 agosto, sono stati riscontrati numerosi problemi ad accedere a Playstation Network, con la conseguente difficoltà da parte di tanti utenti che hanno scelto PS4, la console di casa Sony, di poter accedere online e giocare ai vari titoli in modalità multiplayer. La conferma arriva dalle segnalazioni puntualmente aggiornate dal sito Down Detector che alle 10:18 di oggi attestava 951 segnalazioni in merito al down, arrivate poi a 592 alle 11:33.

Le segnalazioni arrivate approfondimento PS5: pubblicato il primo spot ufficiale della nuova console. VIDEO Tanti anche gli utenti che su Twitter hanno segnalato le difficoltà. La pagina, non ufficiale, Sony PlayStation Community scrive, in un post, di essere a conoscenza del fatto che i servizi legati a PlayStation Network siano attualmente inattivi per alcuni utenti. “Non è ancora a disposizione l'orario previsto per il ripristino dei servizi. Aggiorneremo quando ne sapremo di più”, si legge. Sulla pagina Ask Playstation, questa volta dotata di spunta blu e quindi verificata, è comparso circa nove ora fa un post all’interno del quale veniva proposto un tool per accedere al servizio, con il proprio account di PS Network, in maniera alternativa. Intanto il sito del Mirror segnala a sua volta che il PlayStation Network risulta inattivo: “la piattaforma di gioco si arresta in modo anomalo per gli utenti di tutto il mondo”, si legge. Secondo Down Detector, i problemi sono iniziati intorno alle 9 e stanno interessando gli utenti di tutto il mondo. Al momento il motivo dell'interruzione dei servizi rimane poco chiaro: tra coloro che hanno segnalato problemi, il 76% ha affermato di non poter accedere, il 14% ha avuto problemi con un gioco nello specifico e il 9% ha avuto problemi, in generale, con il PlayStation Store.