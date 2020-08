Per il suo settimo compleanno Telegram lancia le videochiamate

Telegram , una delle più famose app di messaggistica istantanea, darà la possibilità di fare videochiamate. Per adesso solamente tra due utenti del social network fondato nel 2013 dai fratelli Durov, ma nei prossimi mesi sarà lanciata anche la funzione per le video calls di gruppo. La novità è stata rilasciata nei giorni in cui la piattaforma ha festeggiato i sette anni di vita, con l’aggiunta del traguardo ancora fresco dei 400 milioni di account raggiunti in tutto il globo. Aggiornando l’app, sarà possibile da subito iniziare una videochiamata con i propri contatti, sia su iPhone che sui dispositivi Android - come avviene già su Whatsapp e Facebook Messenger .

Telegram: “Videochiamate veloci e sicure”

“Abbiamo iniziato come una piccola app focalizzata sulla messaggistica sicura e da allora siamo cresciuti fino a diventare una piattaforma con oltre 400 milioni di utenti – così recita la nota stampa del social network - e una delle dieci app più scaricate in tutto il mondo”. “Non abbiamo raggiunto questa pietra miliare da soli – rimarca Telegram - non abbiamo mai fatto pubblicità e ogni utente è venuto a conoscenza dell'app grazie alla raccomandazione di qualcuno di cui si fida. I forti principi e la qualità delle funzioni parlano da soli, e milioni di voi hanno ascoltato. Anche noi vi abbiamo ascoltato e continueremo a sviluppare caratteristiche che rendono Telegram molto più di una semplice app per la messaggistica. Oggi aggiungiamo quello che ci avete chiesto: videochiamate veloci e sicure”. Inoltre, sono state introdotte una serie di nuove emoji animate.

Come avviare una video chiamata su Telegram

La tempistica non è causale: “il 2020 – si legge sul comunicato, in riferimento all'emergenza coronavirus - ha evidenziato la necessità di comunicare faccia a faccia”. Gli utenti iPhone e Android possono avviare una videochiamata su Telegram dalla pagina del profilo del proprio contatto, e accendere o spegnere la videocamera in qualsiasi momento durante le chiamate vocali. Come tutti gli altri contenuti video su Telegram, le videochiamate supportano la modalità picture-in-picture, che consente di scorrere le chat e di essere multitasking mantenendo il contatto visivo. Tutte le videochiamate sono protette con la crittografia end-to-end. “Per confermare la tua connessione – spiegano dal social - confronta le quattro emoji mostrate sul tuo schermo e quello del tuo partner di chat. Se corrispondono, la tua chiamata è protetta al 100% grazie alla crittografia usata sia nelle chat segrete che nelle chiamate vocali”.