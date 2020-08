Migliori smartphone 2020: tutti i premi degli Eisa Awards

1/12

Il premio per il miglior smartphone agli Eisa 2020 è andato al OnePlus 8 Pro. L’Expert Imaging and Sound Association, che comprende alcune delle riviste di elettronica di consumo più autorevoli al mondo, ha valutato il prodotto della compagnia cinese come il miglior dell'anno nel settore

Surface Duo: Microsoft svela in un video le funzioni del pieghevole