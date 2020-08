Samsung Galaxy S20 FE 5G si mostra nei primi render

Le immagini permettono di farsi una prima idea delle caratteristiche dello smartphone entry level, come la presenza di uno schermo da 6,5 pollici e di una tripla fotocamera posteriore posizionata in verticale

Samsung Galaxy S20 FE 5G si è mostrato al mondo nei render pubblicati da OnLeaks. A inizio agosto lo smartphone si era già palesato in una prima immagine, ma ora è possibile osservarlo più nel dettaglio e scoprire quali sono le sue caratteristiche. Come confermato dal portale Pricebaba, Galaxy S20 FE 5G (Fan Edition) sarà il nome ufficiale del dispositivo, che dunque non sarà associato al termine Lite. GeekBench, invece, sottolinea che esisterà anche una versione del device entry level dotata di processore Exynos.

Le caratteristiche dello smartphone

Dai render diffusi da OnLeaks è possibile scoprire che Samsung Galaxy S20 FE 5G potrà contare su uno schermo piatto da circa 6,5 pollici, che integrerà al suo interno il sensore delle impronte digitali e “nasconderà” la fotocamera frontale sotto all’ormai classico foro centrale. Il dispositivo, inoltre, misurerà 161x73x8 mm, avrà i bordi in metallo e una scocca posteriore in plastica. La tripla fotocamera posteriore sarà posizionata in verticale e troverà posto all’interno di un modulo rettangolare che sporgerà di poco dal retro dello smartphone. Infine, si può notare l’assenza del jack da 3,5 mm.

Le possibili specifiche tecniche

Le specifiche tecniche dello smartphone non sono ancora state svelate ufficialmente, ma basandosi sui rumor circolati negli ultimi mesi è possibile iniziare a formulare alcune ipotesi. Samsung Galaxy S20 FE 5G dovrebbe essere dotato di un display Infinity-O con refresh rate a 120Hz, SoC: Snapdragon 865, 6GB di Ram, 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile), batteria da 4.500 mAh (compatibile con la ricarica rapida). Oltre a una versione compatibile con le reti 5G, dovrebbe arrivare sul mercato anche una variante 4G, dotata di un processore differente. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 32MP e una tripla fotocamera posteriore con un sensore da 12 MP, una lente grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 8MP. Sul mercato asiatico, Samsung Galaxy S20 FE 5G dovrebbe fare il proprio debutto a ottobre, a un prezzo pari a circa 630 euro.