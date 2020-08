“A Total War Saga: Troy” è gratis su Epic Games Store per 24 ore

Un regalo da non lasciarsi sfuggire, vista la qualità del titolo, è quello annunciato da Epic Games sul proprio Store ufficiale . Già abituati a rilasciare videogiochi per personal computer gratis, gli sviluppatori questa volta si sono voluti spingere ancora un po’ più in alto, dopo aver regalato in passato Gta 5, proponendo “A Total War Saga: Troy” senza nessun costo aggiuntivo. Si tratta di una possibilità a tempo limitato, valida solamente per 24 ore a partire dal momento del rilascio, indicato per le ore 15 del 13 agosto.

Un’epoca leggendaria

approfondimento

Epic Games Store: ecco le offerte estive sui giochi per Pc

Il titolo in questione è un capitolo completamente nuovo della serie, con tutte le caratteristiche di un videogioco strategico moderno tripla A. “In quest'epoca leggendaria, la Terra è abitata da eroi. Sconvolgendo il mondo intero, l'audace Paride, principe di Troia, fugge con la bellissima regina di Sparta. Mentre la nave si allontana, re Menelao la maledice. Giura di riportare sua moglie a casa, costi quel che costi!”, è l’accattivante presentazione che viene fatta sulla pagina dedicata al gioco, all’interno dell’Epic Games Store. Il gioco, come si può intuire, è ispirato all'Iliade, il vasto poema di Omero ricco di storie d'amore e di sangue e si concentra sull'evento epocale della guerra di Troia, riportando in vita uno dei conflitti più acclamati della storia. “A Total War Saga: Troy”, infatti, ripercorre nei dettagli l’epico scontro sia dal punto di vista greco sia da quello troiano, catapultando i giocatori in un contesto adrenalinico in cui ogni decisione presa è importante.

Nei panni di un eroe

Obiettivo del gioco quello di combattere per salvare o conquistare il regno di Troia nei panni di uno degli otto iconici eroi, tra cui Achille, Ettore, il principe ribelle Paride e il vendicativo re Menelao. Per entrare in azione, ispirate alle famose creature della mitologia greca, ci si potrà avvalere di guerrieri con sembianze di Minotauro, Ciclopi, Giganti e Centauri. Il titolo, come segnalato anche dalle recensioni di OpenCritic visibili sul sito di Epic Games, vanta valutazioni positive, dunque è lecito aspettarsi un videogioco particolarmente coinvolgente.