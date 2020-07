Cuphead, secondo un leak pronto l'approdo su PS4

La versione per la console Sony del gioco stile anni Trenta è comparsa (solo per qualche minuto) sul Playstation Store britannico

Si alimentano di continuo le indiscrezioni riguardo l’arrivo di Cuphead su Playstation 4 . Uscito nel 2017 per Xbox One, ormai dallo scorso anno non è più un’esclusiva Microsoft e sembra tutto pronto per il suo arrivo anche sulla console di Sony. Anche i giocatori di Playstation potranno così impersonare i panni di Cuphead o Mugman, attraversare strani mondi e combattere con i nemici nelle ambientazioni e suoni dei cartoni animati under 30.

Nuove rivelazioni

In questi giorni, alle indiscrezioni che già circolavano in rete, si è aggiunto un leak che non dovrebbe lasciar spazio a dubbi. Come riferisce il portale ResetEra per qualche minuto è apparso sulla versione britannica del Playstation Store la landing page, collegata alla sezione del negozio digitale che raccoglie le ultime uscite, dalla quale poter acquistare Cuphead. L’edizione per Playstation 4 del prodotto non era ancora disponibile, infatti la pagina, pubblicata per errore, è stata rimossa. Non prima che qualche screenshot fosse diffuso in rete. Un tweet del noto giornalista ed esperto del settore Geoff Keighley ha poi contribuito ad alimentare i rumors, anticipando che nel corso dell’evento di questa sera su YouTube, “Summer Game Fest” annuncerà un’importante novità nel panorama degli sviluppatori indipendenti. La mente di tutti, o quasi, è andata proprio all’arrivo di Cuphead su Playstation 4.

Cos’è Cuphead

Sviluppato e pubblicato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR, Cuphead è un run 'n' gun uscito in tutto il mondo il 29 settembre 2017. Inizialmente in esclusiva Microsoft. Nell’autunno del 2018 è stata distribuita una conversione per macOS e già nella primavera dell’anno successivo era disponibile su Nintendo Switch. Cuphead è un classico gioco d'azione incentrato sui combattimenti con i boss e ispirato ai cartoni animati degli anni Trenta. Infatti punta su una ricostruzione di grafica ed effetti audio con le tecniche dell'epoca: animazione tradizionale a mano, sfondi ad acquerello e registrazioni jazz originali.