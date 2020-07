Pes 2020 mobile, Konami annuncia l'arrivo di un aggiornamento

I dettagli sull’update

In particolare, si legge sul comunicato diffuso dagli sviluppatori, il prossimo update del gioco per dispositivi mobili, il v4.6.1, è previsto per il 30 luglio prossimo. Saranno necessari circa 1.6 GB di spazio sul dispositivo per installarlo, quindi gli utenti dovranno assicurarsi di avere spazio a sufficienza prima di avviare il download. “Per via delle dimensioni considerevoli del file, consigliamo caldamente di collegarsi a una rete Wi-Fi per effettuare il download”, scrive Konami, spiegando che alcuni utenti hanno segnalato che Google Play, per gli utenti Android, non mostra sempre la dimensione corretta del file da scaricare. Proprio per questo motivo potrebbe verificarsi la possibilità dell’attesa di qualche qualche minuto anche dopo che la barra del download ha raggiunto il 100% del caricamento. Si tratta di un tempo tecnico necessario affinchè il dispositivo riesca effettivamente a completare l'operazione. “Se il file non verrà scaricato del tutto, infatti, non potrai avviare il gioco. Inoltre, non riuscirai a completare l'aggiornamento se lo spazio libero sul dispositivo risulterà insufficiente per l'installazione”, spiegano ancora gli esperti. Infine, una segnalazione interessante: tutti coloro che scaricheranno l'aggiornamento v4.6.1 entro la mezzanotte del 2 agosto, riceveranno in regalo un agente speciale "Black Ball".

A settembre arriva Pes 2021

L’altra, recente, comunicazione importante effettuata da Konami riguarda Pes 2021. Attraverso un nota, la software house ha svelato ufficialmente la data di uscita del nuovo capitolo della serie. Per la prima volta nella storia della simulazione calcistica, non si tratterà di un nuovo videogioco, bensì di un aggiornamento dell’attuale Pes 2020. “eFootball Pes 2021 - Season Update” sarà disponibile per il download a partire dal 15 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Sebbene il titolo si presenti come un update stagionale, eFootball Pes 2021 sarà disponibile anche come gioco stand-alone e potrà essere scaricato gratuitamente sugli store digitali di console e PC.