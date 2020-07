Civilization VI si aggiorna con il DLC "Pacchetto Etiopia"

Civilization VI si amplia ulteriormente, mettendo a disposizione dei giocatori nuovi contenuti con cui divertirsi. Acquistando il DLC “Pacchetto Etiopia”, annunciato di recente dalla software house 2K e disponibile al prezzo di 4,99 euro o incluso nel New Frontier Pass, è possibile sbloccare un nuovo leader e una nuova civiltà, l’Etiopia, oltre a un nuovo Distretto e ad altri edifici. Chi è in possesso del New Frontier Pass riceverà anche i Pacchetti Persona Teddy Roosvelt e Caterina De Medici, entrambi contenenti una nuova versione dei due personaggi storici.

Le società segrete

Un’altra novità è la modalità “Società segrete”, che, come suggerisce il nome, introduce quattro potenti e misteriose Società segrete all’interno del gioco. Ogni volta che il giocatore ne scopre una sblocca automaticamente un Governatore unico, dotato di potenti bonus. Chi entra in una Società segreta si impegna a farne parte per il resto del gioco e ad accettare tutte le conseguenze che questa scelta comporta. Alleandosi con giocatori che fanno parte della stessa Società è possibile generare dei Punti Alleanza con maggiore rapidità e ottenere dei benefici in termini di diplomazia. Tuttavia, i rapporti con i giocatori affiliati a una delle altre Società segrete diventeranno maggiormente turbolenti e difficili da gestire.

Le caratteristiche di Civilization VI

Per chi non lo conoscesse, Civilization VI è uno strategico a turni disponibile per Pc, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4 e creato da Sid Meiers e Firaxis Games. Come in tutti gli altri giochi della serie Civilization, anche in questo sesto capitolo i giocatori sono chiamati ad assumere il controllo di un impero e a farlo crescere ed evolvere partendo dall’età della pietra e arrivando fino ai giorni nostri. Come si può intuire non si tratta di un’impresa semplice: per raggiungere il traguardo servono strategia, ingegno e un pizzico di fortuna. Il gioco base mette a disposizione 18 civiltà tra cui scegliere, ognuna comandata da uno o più leader (come Alessandro Magno, Cleopatra, Montezuma e Federico Barbarossa). I DLC usciti nel corso degli anni ne hanno introdotte delle altre, migliorando ulteriormente la longevità del titolo.