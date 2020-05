Epic Games Store, Civilization VI ora gratis per Pc

È passata ormai una settimana da quando i videogiocatori hanno preso d’assalto l’Epic Game Store per scaricare gratuitamente Gta V, causando un crollo dei server durato alcune ore. Dalle 17:00 di ieri, giovedì 21 maggio, il campione di vendite di Rockstar Games ha ceduto il posto a un altro gioco per Pc di alto profilo. Si tratta di Civilization VI, l’ultimo capitolo della nota saga di strategici a turni creata da Sid Meiers. Per riscattare il titolo senza spendere un solo centesimo, gli utenti dell’Epic Games Store non devono fare altro che effettuare il log in. Chi non è ancora iscritto deve creare un nuovo account e attivare l’autenticazione a due fattori. Civilization VI resterà disponibile fino alle 17:00 del 28 maggio, dopodiché verrà sostituito da un altro gioco gratuito.

Cos’è Civilization VI?

Come accennato, Civilization VI è uno strategico a turni disponibile per Pc e console (nello specifico, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One). Creato da Sid Meiers e Firaxis Games, il titolo mette i giocatori di fronte a una sfida a dir poco ostica: far crescere ed evolvere un impero dall’età della pietra fino ai giorni nostri. Per raggiungere il traguardo servono strategia, ingegno e un pizzico di fortuna. A volte basta imbattersi al momento sbagliato in una civiltà ostile e più avanzata per essere costretti a ricominciare la partita. Anche una gestione oculata delle risorse a propria disposizione è essenziale per ottenere dei buoni risultati. Il gioco mette a disposizione ben 18 civiltà tra cui scegliere, ognuna comandata da uno o più leader (come Alessandro Magno, Cleopatra, Montezuma e Federico Barbarossa). I DLC e le espansioni introducono ulteriori contenuti, andando così a incrementare la longevità complessiva del titolo, già piuttosto elevata anche nella versione base. Come i suoi predecessori, anche Civilization VI è stato ben accolto dagli appassionati e dalla critica specializzata.