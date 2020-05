Nintendo Switch Online: in arrivo quattro nuovi giochi

Dal 20 maggio il catalogo di giochi NES e SNES si arricchisce di 4 nuovi titoli scaricabili gratuitamente per gli abbonati al servizio: Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns per Super Nintendo e Rygar per Nintendo NES

Su Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette di giocare in multiplayer e di usufruire dei salvataggi in cloud, lanciato in Europa lo scorso 19 settembre, stanno per approdare quattro nuovi titoli.

Dal 20 maggio 2020, il catalogo di giochi NES e SNES, fermo da qualche mese, si arricchirà di quattro titoli, per un totale di 82 giochi disponibili. Svelati dalla software house in un video pubblicato sul canale ufficiale YouTube di Nintendo, le quattro nuove proposte, scaricabili gratuitamente per gli abbonati al servizio, sono Operation Logic Bomb, Panel de Pon e Wild Guns per Super Nintendo e Rygar per Nintendo NES.

Il catalogo di giochi NES e SNES si arricchisce di 4 nuovi titoli

Wild Guns, pubblicato nel 1994 in Giappone e sviluppato dalla Natsume per Super Nintendo, è uno sparatutto in stile arcade in terza persona di ambientazione fantawestern, il cui destino è affidato nelle mani di due personaggi principali scelti dal videogiocatori. “Impersona Clint, Annie, Doris o il cane Bullet col suo drone sentinella. Puoi anche divertirti con gli amici grazie alla modalità per quattro giocatori! Ogni personaggio è in grado di saltare, lanciarsi e rotolare per schivare le raffiche di proiettili dei nemici che potrai eliminare con le loro stesse armi!”, spiegano gli sviluppatori sulla pagina dedicata al titolo. Panel de Pon, noto anche con il nome di Tetris Attack è un puzzle game, sviluppato da Intelligent Systems e pubblicato in Giappone nel 1995.

Operation Logic Bomb, invece, è un titolo di azione ambientato in un violento futuro dove dei mostri sono fuggiti dalla Realtà virtuale e hanno invaso il Pianeta.

Il gioco per NES invece è Rygar, lanciato nel 1986, che offre un mix di elementi platform e GDR. “È un gioco a piattaforma scorrevole in cui il giocatore assume il ruolo di "Guerriero leggendario. La sua caratteristica principale è l'utilizzo di un'arma chiamata "Diskarmor”, recita la trama del titolo.