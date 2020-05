The Elder Scrolls: Blades disponibile gratis per Nintendo Switch

È disponibile da subito per il download gratuito tramite Nintendo eShop. L’annuncio del lancio della nuova versione del gioco di ruolo per Nintendo Switch è stato accompagnato dalla pubblicazione del trailer ufficiale, visibile sul canale ufficiale YouTube di Bethesda

Dopo la presentazione a sorpresa di “Paper Mario: The Origami King”, un nuovo gioco per Switch la cui uscita è prevista per il 17 luglio 2020, i fan della console ibrida di Nintendo hanno ricevuto un regalo inaspettato anche da parte di Bethesda. La software house statunitense ha rilasciato la versione per Nintendo Switch di The Elder Scrolls: Blades.

Il titolo può già essere scaricato gratuitamente direttamente dall’eShop.

L’annuncio del lancio della nuova versione di The Elder Scrolls: Blades per Nintendo Switch è stato accompagnato dalla pubblicazione del trailer ufficiale, visibile sul canale ufficiale YouTube del colosso videoludico statunitense.

The Elder Scrolls: Blades: free to play su Switch

Tutti gli utenti che hanno già familiarità con The Elder Scrolls: Blades possono continuare la propria avventura su Switch, collegandosi al proprio account Bethesda.net, dopo aver scaricato il titolo dallo store digitale di Nintendo. Il gioco, come anticipato precedentemente, è free to play, ma per gli utenti interessati, sullo store di Nintendo, è disponibile all’acquisto un kit, dedicato soprattutto ai giocatori alle prime armi, che contiene un vero e proprio arsenale di armi. Si chiama Edizione Quick Start e propone al prezzo di 14,99 euro, un pacchetto che contiene le leggendarie armi del Re Sanguinario, 30.000 pezzi d’oro, 2.000 gemme, materiali da costruzione e l’esclusiva decorazione Fontana silvana.

Trama del gioco

The Elder Scrolls: Blades è un gioco di ruolo dove i videgiocatori sono chiamati a sconfiggere creature mostruose mentre impegnati nell’esplorazione delle lande di Tamriel.

“I Blades, gli agenti d’élite dell’Impero, vengono esiliati. Nel corso della fuga torni nella tua città natale, solo per scoprire che è stata rasa al suolo”, recita la trama del gioco. “Completa le missioni: scopri avventure incredibili ambientate nei dungeon. Costruisci: crea e personalizza la tua città, riportandola alla sua antica gloria. Conquista: batti amici e rivali in epici scontri uno contro uno nelle arene”.