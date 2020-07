Nintendo Switch, tutti i giochi in uscita questa settimana

Settimana ricca di novità per i giocatori di Nintendo Switch. Nei giorni successivi al 13 luglio saranno molti i nuovi giochi disponibili su Nintendo eShop. Tra questi spicca sicuramente “Paper Mario: The Origami King”. Si tratta di un nuovo capitolo della celebre saga, in cui l’eroe in tuta e cappellino rosso sarà chiamato a districarsi in un mondo fatto di modellini di carta. Occhi puntati anche su “Neon Abyss”: sarà rilasciato martedì 14 luglio e si tratta di un frenetico run ‘n’ gun sviluppato da Veewo Games.

Grande attesa per il 17 luglio

Il più atteso dei giochi per Nintendo Switch nella settimana del 13 luglio è, di sicuro, la nuova avventura che vedrà protagonista Mario. Il titolo è “Paper Mario: The Origami King” e la data di rilasciato è fissata per venerdì 17 luglio. Lo storico personaggio di Nintendo sarà insieme alla nuova compagna, Olivia, in un mondo dove paesaggi e nemici sono cartacei. Compreso il re origami e il suo esercito di invasori. Lo stesso giorno usciranno anche “Warhammer 40,000: Mechanicus”, “Get 10 quest”, “Starlit Adventures Golden Stars”, “Ultra Hat Dimension” e “Power Racing Bundle”.

Tutti i titoli in uscita

Come detto, martedì 14 luglio sarà disponibile “Neon Abyss”. In contemporanea sul Nintendo eShop arriverà anche “Pangeon”. Il 15 luglio sarà la volta di “Rez plz” e “Bossgard”, un frenetico gioco multiplayer in cui si vestono i panni del cattivo. Ben dieci i videogiochi per Nintendo Switch che usciranno giovedì 16 luglio. Tra questi anche uno dedicato al baseball, “Home Run High”, in cui si può allenare giocatori e costruire il proprio team vincente. La lista si completa con “#Funtime”, “Waifu Uncovered”, “Explosive Dinosaurs”, “Caretaker”, “We should talk.”, “Never Breakup”, “Neversong”, “Tanky Tanks”. C’è, infine, “Radical Rabbit Stew”. Si tratta di fantasmagorico incrocio tra gli action-arcade e i giochi di rompicapo, perfetto per giocatori occasionali e fan dei classici retrò a 16-bit.