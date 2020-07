Nintendo Switch Online: in arrivo 3 giochi gratis a luglio

Su Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permette di giocare in multiplayer e di usufruire dei salvataggi in cloud, stanno per approdare tre nuovi titoli, svelati dalla stessa software house in un Tweet dedicato postato sul suo account ufficiale.

Le tre nuove proposte, che andranno ad arricchire il catalogo di giochi NES e SNES, potranno essere scaricate gratuitamente dagli abbonati al servizio a partire dal 15 luglio 2020. Si tratta di tre giochi storici tra cui spicca il celebre Donkey Kong Country, uscito nel 1994 su Super Nintendo Entertainment System. Gli altri due giochi che da metà luglio si andranno ad aggiungere ai tanti già disponibili per Super Nintendo e NES sono Natsume Championship Wrestling e The Immortal.

Il catalogo di giochi NES e SNES si arricchisce di 3 “nuovi” titoli

Ecco l’elenco completo dei giochi che debutteranno sul servizio Nintendo Switch Online il 15 luglio 2020:

• Donkey Kong Country (Super Nes)

• Natsume Championship Wrestling (Super Nes)

• The Immortal (Nes)

Donkey Kong Country, lanciato per la prima volta nel 1994 su Super Nintendo Entertainment System, è un classico gioco di piattaforme in 2D che ha come protagonista il noto gorilla di Nintendo.

“Donkey Kong e Diddy Kong si sono messi ad affrontare i loro avversari, K. Rool e il suo equipaggio rettile di Kremlings. Gioca da solo, gareggia con un amico o gioca in cooperativa in oltre 100 livelli pieni di oggetti da collezione e livelli bonus nascosti”, riporta la descrizione del titolo.

Natsume Championship Wrestling, invece, è un coinvolgente gioco di wrestling caratterizzato da oltre 50 mosse, uscito per la prima volta nel 1994 su Super NES. L'obiettivo del gioco è di diventare il campione assoluto di Wrestling in singolo o in Tag. “Con un robusto sistema di lotta e oltre 50 mosse da padroneggiare, vivi l'azione di wrestling più realistica dell'era a 16 bit! Metti alla prova la tua forza contro l'intelligenza artificiale o contro altri giocatori”, spiegano gli sviluppatori.

Infine, dal 15 luglio si andrà ad aggiungere ai tanti già disponibili per Super Nintendo e NES anche The Immortal. Si tratta di un action-adventure isometrico ambientato nel Labirinto dell'Eternità, che ha come protagonista un mago che cerca di liberare il suo mentore Mordamir imprigionato all'interno di un grande labirinto pieno di insidie.

“Immergiti nelle profondità del sotterraneo per scoprire i misteri delle antiche rovine. Il tuo insegnante Mordamir ti aspetta qui sotto!”, riporta la descrizione del titolo.