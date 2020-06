Jump Rope Challenge è gratis per Nintendo Switch

Il titolo, creato da un piccolo gruppo di sviluppatori Nintendo che hanno lavorato da casa durante il lockdown, è nato per incentivare a fare esercizio fisico tra le mura domestiche. L’obiettivo è infatti, controller alla mano, cercare di fare quanti più salti possibili in un giorno

Riuscirai a fare 100 salti al giorno? E’ questa la sfida che propone Nintendo a tutti gli appassionati di videogiochi e possessori di Switch, che da oggi potranno effettuare il download gratis di Jump Rope Challenge, un simpatico e divertente titolo disponibile in tedesco, inglese, spagnolo, francese e italiano, tra le altre lingue e delle dimensioni di 78 Mb. Il gioco, come si legge anche sul sito ufficiale di Nintendo Italia, sarà disponibile nel Nintendo eShop per un tempo limitato, fino alla fine di settembre 2020.

Cosa prevede la sfida

Ma cosa prevede questo curioso titolo gratuito per Switch? Nintendo lo consiglia per prendersi una pausa dinamica e magari fare anche un po' di esercizio fisico, utile dopo questo lungo e recente periodo di permanenza forzata a casa, causa emergenza sanitaria. Tra l’altro, proprio a questo proposito, è interessante sapere che Jump Rope Challenge è stato creato da un piccolo gruppo di sviluppatori Nintendo che hanno lavorato da casa, proprio per incentivare a fare esercizio tra le mura domestiche. Per cimentarsi nella sfida, basterà tenere saldamente in mano entrambi i controller Joy-Con e saltare mentre si muovono le braccia, come se ci si stesse esercitando con una corda vera. Sullo schermo della console portatile apparirà un simpatico coniglio che rifletterà esattamente i movimenti del giocatore, permettendo così di contare i salti e di tenere traccia di tutti quelli che si riescono a fare ogni giorno. “Muovendo le braccia e saltando nel momento giusto farai aumentare il tuo punteggio”, spiegano da Nintendo.

L’obiettivo del gioco

L'obiettivo del gioco è quello di effettuare 100 salti al giorno ed è proprio qui che entra in gioco la sfida: ogni giocatore, infatti, ha la possibilità di salvare il proprio punteggio e cercare di battere il proprio record, tentativo dopo tentativo, giorno dopo giorno. E si potrà condividere la sfida, assegnando un Joy-Con a un altro giocatore, magari un amico, per saltare insieme e tentare la scalata verso il punteggio più alto in assoluto. In questo caso, i salti verranno sommati per stabilire il punteggio finale. E c’è di più, spiega ancora Nintendo. “Se non vuoi fare troppo rumore, il gioco ti dà l'opzione di piegare le ginocchia o muovere solo le braccia, permettendoti di fare comunque dell'attività fisica”.