Pokémon Home si aggiorna, ecco la versione 1.1.1

Con l’arrivo dell’espansione “L’isola solitaria dell’armatura”, in Pokémon Spada e Scudo sono tornati molti mostriciattoli tascabili delle generazioni precedenti, finora assenti nei titoli di ottava generazione. Per consentirne la registrazione, gli sviluppatori hanno introdotto nei giochi il Pokédex Armatura, interamente dedicato alle creature che popolano la parte della mappa di Galar in cui si svolge la nuova avventura. Gli allenatori che possiedono già alcuni dei Pokémon introdotti nell’espansione nei box dell’app per smartphone Pokémon Home possono trasferirli in Spada e Scudo. A causa di un problema tecnico, tuttavia, nei giorni scorsi i mostriciattoli tascabili trasferiti attraverso questa procedura non venivano registrati nel Pokédex Armatura, rendendo più difficoltoso il suo completamento. L’aggiornamento dell’app alla versione 1.1.1, disponibile da poco, ha risolto questo bug.

Come ottenere Zeraora cromatico in Pokémon Home

Grazie all’update, ora tutti i Pokémon inviati da Pokémon Home a Spada e Scudo vengono automaticamente registrati nel Pokédex Armatura. Per registrare tutte le creature trasferite quando il problema non era ancora stato risolto, gli allenatori non devono fare altro che aggiornare l’applicazione, aprire il collegamento con i giochi di ottava generazione e salvare le modifiche in Pokémon Home. Tramite la funzione Dono Segreto, l’app permette anche di mettere le mani su un esemplare cromatico di Zeraora e 10 Roccearmatura. Il Pokémon può essere trasferito in Spada e Scudo.

Le novità introdotte con l’espansione

L’espansione “L’isola solitaria dell’armatura” introduce in Pokémon Spada e Scudo un’isola ricca di ambienti diversi da esplorare, nuovi Pokémon da catturare (molti dei quali provenienti dalle vecchie generazioni), un rivale con cui confrontarsi (Savory in Scudo e Sofora in Spada) e un Dojo in è possibile partecipare a varie missioni e conoscere Mustard, mentore di Dandel ed ex campione della lega Pokémon. Il vero protagonista del DLC è però il Pokémon leggendario Kubfu, che il giocatore può far evolvere in una delle possibili forme di Urshifu (stile singolcolpo o stile pluricolpo) in base alle proprie scelte.