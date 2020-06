Fortnite, tutto pronto per l'evento "Il Dispositivo" (Doomsday)

Inizialmente pensato per la fine di maggio, l’evento che farà da ponte tra la Stagione 2 e la 3 del Capitolo 2 del titolo targato Epic Games è in rampa di lancio: ecco cosa potrebbe accadere

Un nuovo evento sta per segnare la fine di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 per dare poi inizio a quella che sarà la Stagione 3, prevista per il 17 giugno. Si tratta del tanto atteso “Doomsday”, o “giorno del giudizio”, in italiano denominato invece “Il Dispositivo”. L’avvenimento, vero e proprio ponte tra le due stagioni del Capitolo 2 del titolo targato Epic Games, si terrà quest’oggi, 15 giugno, in un orario che presumibilmente per il nostro Paese dovrebbe collocarsi tra le 19 e le 21. Inizialmente l’evento era stato rimandato a causa delle proteste che si stanno verificando negli Stati Uniti, ma adesso tutto dovrebbe essere pronto per lo svolgimento effettivo.

Il ponte per la Stagione 3

L’evento “Doomsday” o “Il Dispositivo” si svolgerà totalmente in tempo reale e non verrà ripetuto una seconda volta, per questo motivo per capire cosa succederà occorrerà essere presenti su Fortnite, all’interno del quale comunque è stato segnalato un apposito countdown per avvisare i giocatori. Ciò che annuncerà sarà, come detto, la fine della seconda stagione del gioco e mostrerà tutto ciò che ci si potrà aspettare dalla Stagione 3, con tutti i cambiamenti e le novità che arriveranno da qui alle prossime settimane. Mercoledì 17 giugno, poi, dopo l’introduzione della nuova patch che aggiungerà tutte le nuove caratteristiche di gioco, ci si potrà tuffare in una nuova avventura videoludica. Nulla ancora è certo, ma rumor hanno parlato nei giorni scorsi di una nuova, possibile, mappa completamente inondata e con poche zone emerse. E secondo alcuni leak e qualche indiscrezione, c’è chi ipotizza anche il ritorno del Visitatore all’interno del gioco, direttamente dal Capitolo 1. Si tratta del curioso personaggio che all’interno della narrazione aveva creato il buco nero della vecchia isola, proiettando così i giocatori su quella nuova di Fortnite Capitolo 2.

Cosa potrebbe accadere

Come detto, nulla ancora è stato anticipato circa l’evento “Doomsday” anche se le varie voci si sono rincorse per cercare di ipotizzare cosa succederà. Tra le varie teorie avanzate, quelle secondo cui Mida attiverà il Dispositivo presso l'Agenzia, al centro della mappa di gioco. A quel punto si pensa che possa succedere qualcosa di sbalorditivo, in particolare al livello dell'acqua dell'isola: la mappa, infatti potrebbe essere in gran parte sommersa dalle acque, con la possibile introduzione dei veicoli-squalo. E il Visitatore potrebbe essere colui che affronterà proprio il progetto e le azioni di Mida.