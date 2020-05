Fortnite, nuovi indizi sull’evento Doomsday in un leak

I dataminer hanno anche scoperto che nei prossimi giorni i giocatori potranno cimentarsi in varie missioni inedite. Completandole, non riceveranno solo dei punti esperienza ma anche dei nuovi oggetti estetici

Nel corso della giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, Epic Games ha reso disponibile la patch 12.60 di Fortnite. L’aggiornamento ha introdotto una corposa serie di novità, riguardanti Salva il Mondo, Modalità Creativa, Modalità Relax, Battaglia Reale e la versione mobile del gioco. Come sempre, i dataminer hanno approfittato dei nuovi file introdotti dalla software house per provare a scoprire quali sorprese attenderanno i giocatori nelle prossime settimane.

Nuovi indizi sull’evento Doomsday

Il leak uscito nelle ore successive all’aggiornamento 12.60 indica che presto i giocatori potranno cimentarsi in un numero piuttosto elevato di missioni inedite. Completandole, non riceveranno solo dei punti esperienza, ma anche dei nuovi oggetti estetici. Secondo i dataminer, queste missioni non saranno particolarmente difficili da portare a termine e permetteranno ai giocatori di mettere le mani su un deltaplano, un piccone, una copertura per armi e dei veicoli a tema Agenzia. Nei file del gioco sono state trovate anche delle nuove informazioni relative a Doomsday, l’evento che dovrebbe mettere la parola fine alla Stagione 2 di Fortnite. Nel corso delle prossime settimane, il grosso dispositivo sferico presente nella stanza di Mida abbandonerà la sua attuale posizione per raggiungere un’altra zona della mappa. Inoltre, sulla struttura presente al centro dell’isola dovrebbe apparire un nuovo timer, che indicherà ai giocatori il conto alla rovescia all’inizio di Doomsday.

Le novità dell’aggiornamento 12.60 per Salva il Mondo

Tra le varie modalità di Fortnite, Salva il Mondo è una di quelle che ha ricevuto il maggior numero di novità grazie all’aggiornamento 12.60. Gli sviluppatori hanno sfruttato la patch per modificare la cadenza di tiro di alcune armi:

• Tutti gli archi

• Dispositivo di lancio Re della Tempesta

• Trapassalaser

• Crescendo

• Lanciatore Nobile

• Monsone

• Fucile di precisione tubo a vuoto

Inoltre, tutti gli archi hanno anche ricevuto un vantaggio Cadenza di tiro, mentre all’arma Cadenza ne sono stati aggiunti due. L’update ha anche arricchito lo store del gioco con varie novità, tra cui: Sea Wolf Jonsey con il vantaggio Alta Marea, Ken Filibustiere con il vantaggio Nebbia Marina e Schioppo.