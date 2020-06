PlayStation Now, annunciati i nuovi titoli di giugno 2020

Come funziona

PS Now è un servizio in abbonamento che dà accesso a più di 700 titoli, attraverso cui si potrà riprodurre in streaming giochi di PS4, PS3 e PS2 istantaneamente sulla propria console o anche sul Pc e scaricare centinaia di giochi per PS4. Dopo un periodo di prova gratuita il servizio offre tre possibili piani di pagamento: 9,99 euro per un mese, 24,99 per tre mesi o 59,99 per un anno e non c'è limite al numero di giochi che si possono scaricare, se non quello del disco di memoria della console o quello esterno. Ogni mese Sony annuncia ai propri utenti nuovi titoli aggiunti all’elenco globale dei videogiochi a disposizione ed ecco che puntuali sono arrivate le novità per quanto riguarda il mese di giugno.

I tre titoli di giugno

“Metro Exodus” titolo del 2019, è stato sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver per Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con aree esplorabili e missioni secondarie, terzo capitolo della serie di videogiochi “Metro”, basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij e preceduto da “Metro: Last Light” e “Metro 2033”. Ambientato nel 2035 su una Terra post-apocalittica che è stata devastata da una guerra nucleare, il titolo prevede di indossare i panni di Artyom, un uomo che fugge dalla metropolitana di Mosca con Anna, sua moglie, Miller e l'Ordine degli Spartani a bordo di una locomotiva chiamata "Aurora" in un viaggio entusiasmante alla ricerca della verità. “Dishonored 2”, invece, è il seguito dell’acclamato Dishonored, un videogioco stealth del 2016, sviluppato da Arkane Studios e pubblicato da Bethesda Softworks per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows che permette al giocatore di immergersi in un mondo particolare, governato da una temibile regina. “Nascar Heat 4”, infine, è un classico videogioco di corse che simula la stagione della Nascar 2019. È stato sviluppato da Monster Games ed è stato pubblicato da 704Games lo scorso settembre per PlayStation 4, Xbox One e Microsoft Windows.