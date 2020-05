Files di Google, superata quota 500 milioni di download da Play Store

Files di Google ha superato quota 500 milioni di download dal Play Store. L’importante traguardo è stato raggiunto in poco più di tre anni, grazie anche al riscontro positivo degli utenti e alle “stelle” di gradimento che ha raggiunto la piattaforma sullo store. Con un punteggio di 4,6 su 5, l’app di casa Mountain View dedicata alla gestione dei file nello smartphone vanta recensioni estremamente positive da parte degli utenti.

Oltre ad aiutare a tenere sotto controllo la memoria del proprio dispositivo, Files di Google è uno strumento utile per cercare facilmente foto, video, app, documenti e file conservati nello storage dello smartphone.

Cos’è e come funziona Files di Google

Come anticipato precedentemente, Files di Google è un file manager particolarmente utile non solo per riordinare i propri documenti e contenuti foto e video, ma anche per liberare spazio sul proprio smartphone.

L’app infatti è in grado di suggerire cosa cancellare per ottimizzare lo spazio di archiviazione del proprio smartphone. Consultato la voce “Cancella” nell’interfaccia dell’app è possibile avere accesso all’elenco dei file archiviati sul dispositivo distribuiti ordinatamente in gruppi, quali “File duplicati”, “Contenuti multimediali”, “File scaricati”, “File grandi”, e scegliere che tipo di contenuti eliminare.

Inoltre, grazie alla funzione “Condividi” File di Google, permette di scambiare immagini, video, app o documenti con altri utenti che utilizzano l’app nelle vicinanze.. Per utilizzare la condivisione di Files è necessario dare all’app le autorizzazioni sulla posizione e sulla gestione dello spazio d’archiviazione.

