Gran Turismo Sport, su PS4 arriva la Mazda RX- Vision GT3 Concept

Su Gran Turismo Sport, simulatore di guida sviluppato da Polyphony Digital e pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 4, sta per arrivare un nuovo aggiornamento. Si tratta, come scritto direttamente sul blog ufficiale di PlayStation da Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony, della patch 1.59 che sarà disponibile per tutti i possessori del titolo a partire dalle ore 8:00 del 22 maggio. Tra le novità principali, l’arrivo di una vettura davvero interessante, la Mazda RX- Vision GT3 Concept.

Un particolare prototipo

Si tratta di un particolare prototipo annunciato al Tokyo Motor Show 2015 in un progetto, quello di Mazda, in cui gli ingegneri hanno cercato di creare l’auto sportiva più bella di cui fosse capace la casa automobilistica giapponese. L’auto monta un motore rotativo, chiamato “SKYACTIV-R” di nuova generazione e Mazda stessa vorrebbe che questo proteggo si concretizzasse in futuro in un modello da inserire sul mercato, dotato di una carrozzeria esteticamente accattivante ma leggera, per garantire prestazioni motoristiche eccellenti. Ma per il momento bisognerà accontentarsi del modello virtuale, altrettanto performante, che comparirà su Gran Turismo Sport, nell’ottica di un’occasione speciale per Mazda che nel 2020 ha festeggiato il centenario della sua fondazione, avvenuta il 20 gennaio 1920.

Due eventi speciali

Non sarà questa l’unica novità sostanziale per quanto riguarda il titolo targato PlayStation 4. Da venerdì 22 maggio, Mazda organizzerà all’interno del titolo due eventi speciali per festeggiare il suo centenario e l’arrivo della RX- Vision GT3 Concept, ovvero la “Sfida a tempo RX- Vision GT3 Concept” che si svolgerà sul circuito belga di Spa-Francorchamps e il “Concorso di design livrea RX- Vision GT3 Concept”. I vincitori dei due eventi riceveranno da Mazda premi speciali, scrive ancora Yamauchi, incluso un bozzetto e un’auto in miniatura in edizione limitata. Per conoscere ulteriori dettagli legati all’evento, che terminerà il 5 giugno prossimo, basterà cliccare sulla pagina web che Mazda ha dedicato in particolare a questo avvenimento dedicato agli appassionati di motori. Playstation, invece, attraverso i propri canali social, ha diffuso un video trailer in cui è possibile ammirare le performance in pista del nuovo bolide che approderà all’interno del titolo.