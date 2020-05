GT Sport, su PS4 al via un torneo per dimostrare le proprie abilità

Si disputerà in quattro tappe, a partire dal 15 maggio e mette in palio la possibilità di vincere una sessione di gioco esclusiva a fianco di un giocatore professionista per imparare tutti i segreti del mestiere

Mettere alla prova le abilità di piloti in Gran Turismo Sport, simulatore di guida che permette di testare oltre 170 auto tra le più ambite al mondo, è l’obiettivo principale del Red Bull Ring Masters, torneo virtuale organizzato da Sony per i giocatori di PlayStation 4. Nel corso di quattro venerdì, a partire dal 15 maggio, e poi il 22, il 29 e ancora il 5 giugno, sarà possibile cimentarsi in divertenti sfide online per capire quanto si è forti in pista, in particolare lungo le curve e i rettilinei del celebre circuito Red Bull Ring.

Il torneo in quattro tappe

Ecco come funzionerà il torneo. Chiunque vorrà partecipare, salendo a bordo dell’unica super car ammessa in gara, ovvero la Honda Raybrig Nsx Concept-Gt ’16, dovrà iscriversi al torneo o direttamente tramite la dashboard di PlayStation 4 o ancora tramite il portale di Esl, che organizza l’evento. Durante ognuna delle quattro giornate di torneo sono previsti una serie di turni di qualificazione nella modalità 1vs1 che avrà lo scopo finale di selezionare 8 piloti che disputeranno poi l’atto finale, alla quale si aggiungerà un pro-player del team ufficiale Red Bull Racing, ovvero Robin “b0x” Betka. Per quanto riguarda le qualifiche, saranno composte da 3 giri per giocatore. Le posizioni finali dei giocatori al termine delle qualifiche andranno a comporre la griglia di partenza per la gara vera e propria che sarà composta da 5 giri. I migliori 8 giocatori per ogni sessione avanzeranno nel turno e si contenderanno l’accesso alla gara finale. Qui ci saranno le qualifiche della durata di 5 giri con la tappa che durerà 15 giri. Il miglior giocatore classificato nella gara finale (a prescindere che vinca o meno) vincerà una sessione di coaching proprio con Robin “b0x” Betka, pilota esport, per imparare tutti i segreti di gioco per competere ad alti livelli. Tedesco, classe 1994, ha giocato a livello professionale sui maggiori titoli di corse negli ultimi 4 anni.

Le dirette in streaming

Chi vorrà semplicemente partecipare come spettatore agli eventi, potrà farlo attraverso le livestream che verranno trasmesse sulla pagina Facebook di Sony PlayStation Italia e sul canale Twitch di Redbull Italia, a partire dalle ore 19.