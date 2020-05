Nioh 2: annunciati nuovi contenuti e 3 dlc previsti nei prossimi mesi

“Nioh 2” è un gioco di ruolo (Gdr in gergo videoludico) d'azione sviluppato dalla software house giapponese Team Ninja. Il titolo, seppur il nome possa ingannare, è in realtà un prequel dell'originale “Nioh” e la trama si svolge nel tardo 1500. Uscito per PlayStation 3 lo scorso 13 marzo, il videogioco riceverà, proprio a partire da oggi, una serie di nuovi contenuti oltre ad un dlc previsto per l’estate. A dirlo è stato Tom Lee, direttore creativo di Team Ninja, che he ha parlato attraverso le pagine del blog ufficiale di PlayStation.

Nuove modalità

“Ciao a tutti, sono passati un paio di mesi dalla pubblicazione di Nioh 2 e da allora sono successe un bel po’ di cose. Innanzitutto, vorrei ringraziare i nostri sostenitori in tutto il mondo per aver contribuito a rendere la nostra recente avventura un successo globale acclamato dalla critica.”, scrive Lee rivolgendosi ai fan del titolo. Quindi ecco l’elenco delle novità, a partire dall’aggiornamento di oggi che include alcune funzionalità interessanti, come la modalità “Foto”. “Non si tratta di un semplice componente aggiuntivo: in questa modalità sarà possibile accedere a impostazioni avanzate come l’esposizione dell’immagine, la gradazione, l’illuminazione e la regolazione della tonalità, oltre a una serie di filtri straordinari”, spiega l’esperto. Inoltre, arrivano anche 9 nuove missioni, il tutto con l’obiettivo di fornire “un’esperienza di gioco in Nioh 2 più coinvolgente che mai”, aggiunge Lee.

I dlc estivi

Capitolo update. E’ ancora il direttore creativo di Team Ninja che espone ciò che arriverà nel futuro prossimo. “Nei prossimi mesi abbiamo intenzione di pubblicare 3 dlc super tosti e pieni di nuove sfide, in modo da continuare a tenervi con il fiato sospeso”. Sono previste nuove storie, nuovi Yokai (una particolare tipologia di creatura soprannaturale legata alla mitologia giapponese e protagonista del gioco), nuovi boss da affrontare, nuove abilità e l’introduzione di una nuova armatura e di un’arma davvero decisive. “E non finisce qui: vi aspettano nuovi livelli di difficoltà e contenuti end-game che renderanno ancora più longevo questo titolo, permettendovi di intraprendere una nuova avventura videoludica estiva!”, promette l’esperto. Il primo di questi aggiornamenti, dal titolo “Il discepolo del Tengu”, verrà pubblicato il 30 luglio. Nell’attesa, comunque, gli sviluppatori hanno voluto concedere un piccolo regalo extra ai fan di “Nioh 2”, pubblicando alcuni sfondi ispirati proprio all’update che arriverà in estate.