“Mafia Trilogy”, annunciata per il 19 maggio la presentazione

“Mafia” è una serie di videogiochi sparatutto in terza persona sviluppata da Illusion Softworks e pubblicata da Gathering of Developers e 2K Games, quest’ultima protagonista in due dei tre capitoli attualmente usciti, ovvero “Mafia II” e “Mafia III”. Capitoli che ora si arricchiranno ora di una nuova avventura, annunciata a sorpresa: si tratterà di “Mafia Trilogy” che verrà presentata ufficialmente il 19 maggio.

Gli indizi

“Vivi la vita di un gangster attraverso tre epoche distinte legate alla criminalità organizzata in America. Scopri #MafiaTrilogy martedì 19 maggio su MafiaGame.com”. Questo il tweet, apparso sul canale ufficiale del gioco che, accompagnato da un breve video teaser, ha dato l’annuncio ufficiale ai fan della serie. Qualche indizio, a dire il vero, nei giorni precedenti a questa rivelazione c’è stato. Dopo oltre due anni in cui l’account del titolo era fermo, sono apparsi alcuni misteriosi tweet, composti ciascuno solo da una parola. Prima “famiglia”, poi “forza” e quindi “rispetto”, tutti e tre tra il 10 ed il 12 maggio. Si tratta, evidentemente, di tre ingredienti base anche di “Mafia Trilogy”, che gli utenti della piattaforma di microblogging avevano intuito potessero portare ad un nuovo capitolo, inondando letteralmente i post di “like” e commenti, ma di cui ora hanno l’assoluta certezza.

L’ultimo capitolo nel 2016

Al momento si sa poco o nulla sui dettagli, che verranno appunto rivelati il 19 maggio alle ore 18 sul sito del gioco, ma è certo che la sua uscita è prevista su PlayStation 4, Xbox One e Pc tramite Steam ed Epic Game Store. E’ possibile che “Mafia Trilogy” si baserà su una versione rimasterizzata dei tre capitoli della serie già prodotti, con l’aggiunta delle varie espansioni, ma si tratta solo di ipotesi. L’attesa, comunque, sembra esser stata ripagata: il post con l’annuncio del nuovo capitolo ha ricevuto oltre 15mila “cuori” di approvazione su Twitter, segno che la community del franchise è ancora molto attiva. L’ultimo capitolo pubblicato, “Mafia III” risale al 2016. E’ ambientato negli anni sessanta del XX secolo nella città di New Bordeaux (nella realtà New Orleans) e la trama ruota attorno alle vicende del protagonista del gioco, Lincoln Clay.