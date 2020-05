Fortnite, come distruggere gli Orsacchiotti a Siepi d'Agrifoglio

Tutti i consigli utili per superare una delle ultime sfide della settimana di Fortnite e ottenere i punti esperienza associati alle tre fasi in cui è divisa

Tra le ultime sfide della settimana di Fortnite, una delle più particolari chiede ai giocatori di distruggere gli Orsacchiotti a Siepi d’Agrifoglio. Anche se non si tratta di una missione troppo difficile, seguire questa guida potrà aiutarvi a completarla ancora più agevolmente. In primo luogo, è importante tenere presente che la sfida è divisa in tre fasi: se per completare la prima (e ottenere 10.000 PE) basta distruggere un singolo orsacchiotto a Siepi d’Agrifoglio, per superare la seconda (25.000 PE) e la terza (55.000 PE) è necessario abbatterne, rispettivamente, tre e sette.

Dove si trovano gli orsacchiotti?

Come suggerisce il nome della sfida, per trovare gli orsacchiotti da distruggere è necessario recarsi a Siepi d’Agrifoglio. Si tratta di una location facilmente individuabile sulla mappa di Fortnite e situata nella parte ovest dell’isola. Una volta arrivati a destinazione, basta interagire con gli orsacchiotti per distruggerli e soddisfare le condizioni necessarie al superamento della missione.

Fortnite beneficerà dell’Unreal Engine 5

Il 13 maggio, Epic Games ha svelato al mondo l’Unreal Engine 5, il motore grafico che accompagnerà la prossima generazione di console e videogiochi. La software house, inoltre, ha reso noto che nei prossimi mesi Fortnite approderà su PlayStation 5 e Xbox Series X e sfrutterà tutte le caratteristiche del nuovo engine per offrire ai giocatori dei miglioramenti in termini di prestazioni e grafica. Epic Games ha sottolineato che quello che arriverà sulle console di nuova generazione non sarà un seguito del Battle Royale, ma semplicemente una versione tecnicamente al passo con i tempi del suo gioco di punta. "Epic Games rilascerà Fortnite, costruito con UE4, su console di nuova generazione al momento del lancio e, in linea con l'impegno del team volto a dimostrare funzionalità leader del settore attraverso la produzione interna, aggiornerà il gioco in UE5 a metà del 2021”, ha chiarito l’azienda, che intende anche “supportare la compatibilità dei progressi su console sia tra generazioni sia tra piattaforme, in modo che l'account, i progressi e gli elementi possano essere trasferiti”.