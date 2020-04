Sony pensa ancora a PS3, rilasciato un aggiornamento

Prodotta in tre versioni differenti, fat, slim e super slim, la PlayStation 3 era stata lanciata sul mercato nel 2006, prima in Giappone e poi nel Nord America, per approdare in quello europeo e del resto del mondo nel 2007. E’ stato il prodotto di punta della settima generazione di console, rivaleggiando commercialmente con la Wii, prodotta da Nintendo e con la Xbox 360 di Microsoft. Oggi, con il successo di PS4 e con il prossimo arrivo di PS5, ha comunicato di aver rilasciato un aggiornamento, il 4.86, nonostante siano passati ben 13 anni dal suo arrivo nelle case degli appassionati di videogiochi.

L’update

Per scaricare la versione 4.86 del software di sistema PS3, che mira a migliorare la qualità delle prestazioni del sistema, come si legge nel comunicato di Sony, si avrà bisogno di almeno 200 MB di spazio libero sull'unità del disco fisso della console o su un supporto di archiviazione rimovibile, se l’update viene scaricato da Pc. A seconda del titolo che si sta giocando, si potrebbe non essere in grado di giocare senza prima aver aggiornato il software di sistema per PS3: dunque, prima di cimentarsi con qualsiasi titolo, molto meglio procedere con l’installazione di questo update.

Le caratteristiche di PS3

La PlayStation 3, per chi ha collezionato tutte le console di casa Sony sin dagli albori, è stata certamente uno dei dispositivi da gaming che più sono rimaste nell’immaginario. E, certamente ancora oggi, per qualche nostalgico, è ancora attiva tra un videogioco ed un altro. Quando era stata lanciata, la PS3 offriva una grafica che, per quella generazione, riusciva a performare al meglio grazie al processore centrale Cell e alla GPU Nvidia RSX. I dischi Blu-ray, sui quali erano stati prodotti la maggior parte dei giochi, permettevano di memorizzare una grande quantità di contenuti multimediali, anche se la velocità di trasferimento dei dati era abbastanza ridotta. La console supportava l'alta definizione, gestendo risoluzioni Full HD fino a 1080p. Tra i titoli che hanno maggiormente caratterizzato la vita di questa console, gli appassionati ricorderanno senza dubbio alcuni capitoli della saga di God of War e di Gran Turismo, Infamous, Heavy Rain, The Last of Us e Uncharted.