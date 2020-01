Nintendo Switch, nel 2020 potrebbero uscire altri due porting da Wii U

Wii U, una delle più sfortunate console di Nintendo, è ormai in pensione da qualche anno, ma alcune delle sue esclusive migliori continuano a vivere grazie ai porting usciti su Switch. Si tratta di giochi di alto profilo come Bayonetta 2, Captain Toad: Treasure Tracker, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Hyrule Warriors, New Super Mario Bros. U e Pokkén Tournament. Oltre a Xenoblade Chronicles Definitive Edition e Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, annunciati lo scorso autunno, nel 2020 dovrebbero arrivare altri due porting da Wii U sulla console ibrida di Nintendo. A sostenerlo è Emily Rogers, una nota insider che nel corso degli anni ha previsto con successo l’annuncio di vari giochi della grande N.

La previsione di Emily Rogers

In un post pubblicato sul forum ResetEra, Emily Rogers ha anticipato che nel corso dei primi mesi del 2020 le attenzioni di Nintendo si concentreranno prevalentemente su Animal Crossing: New Horizons, l’attesissimo ritorno della saga iniziata nel 2001 su Nintendo 64. Inoltre, l’insider ha dato per certo l’annuncio di nuove versioni di giochi usciti su Wii U. “Nintendo è al lavoro su almeno altri due porting da Wii U non ancora annunciati”, ha scritto Rogers nel suo post. Considerando che molte delle esclusive uscite sulla precedente console di Nintendo sono già arrivate su Switch, non dovrebbe essere troppo difficile capire quali siano i titoli a cui si riferisce l’insider: giochi come Pikmin 3, The Wonderful 101, StarFox Zero e Super Mario 3D World rappresentano indubbiamente i principali indiziati. Solo il tempo e i prossimi direct di Nintendo potranno confermare o smentire le dichiarazioni di Emily Rogers.

I titoli in arrivo su Nintendo Switch nel 2020

Il 2020 si prospetta un anno interessante per tutti i possessori di Nintendo Switch. Oltre al già menzionato Animal Crossing: New Horizons, sulla console ibrida arriveranno altre esclusive degne di nota, come No More Heroes III, Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise e Bravely Default 2. Altri titoli al momento privi di una data di uscita potrebbero arrivare sugli scafali dei negozi nei prossimi mesi, tra cui il sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Bayonetta 3 e Shin Megami Tensei V. Sul fronte dei giochi multipiattaforma vale la pena menzionare Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, One Piece Pirate Warriors 4, Doom Eternal e Trials of Mana.