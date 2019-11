Nintendo, Just Dance 2020 è l’ultimo videogioco per Wii

Dopo oltre 13 anni, Wii si prepara ad andare in pensione: sembra proprio, infatti, che dopo Just Dance 2020, disponibile dal 5 novembre 2019, non saranno sviluppati altri giochi per la console campione di incassi di Nintendo. Un addio che non lascia sorpresi gli appassionati: la grande N ha dismesso la distribuzione di Wii in Europa e Giappone già nel 2013 e negli ultimi anni ha focalizzato la propria attenzione prima su Wii U e poi su Switch. Può stupire, invece, la scelta di Ubisoft di portare per un’ultima volta un capitolo della propria serie dedicata al mondo della musica su una console uscita durante la settima generazione e non su Wii U. È però opportuno ricordare che nel corso del suo ciclo di vita Wii ha venduto oltre 100 milioni di unità, raggiungendo una popolarità notevole, anche grazie a una serie di titoli rivolti a un pubblico meno avvezzo ai videogiochi (come Wii Sport e Wii Fit, per esempio). Wii U, invece, non ha ottenuto lo stesso commerciale e si è fermato a 13,56 milioni di unità vendute.

Le caratteristiche di Just Dance 2020

Just Dance 2020 è disponibile anche per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X. Dal 19 novembre sarà disponibile anche per Google Stadia. Come da tradizione, il gioco mette a disposizione degli amanti della musica e del ballo una vasta di selezione di brani, che possono essere affrontati da soli o assieme agli amici nella modalità co-op. Oltre ai 40 nuovi pezzi introdotti è possibile accedere a più di 500 canzoni a richiesta grazie al servizio Just Dance Unlimited, che può essere provato gratuitamente per un mese grazie al codice presente in ogni copia del gioco. Il titolo segna il ritorno di alcune delle modalità più apprezzate dai fan della serie, tra cui Sweat e Kids.