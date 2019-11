Switch, uscito Luigi's Mansion 3: un gioco da paura

Se Halloween è passato, i fantasmi non sono scomparsi e si sono trasferiti sui display della Switch. È uscito Luigi’s Mansion 3, uno dei titoli più attesi della stagione. Il fratellone di Mario è alle prese con un hotel infestato che dovrà esplorare risolvendo enigmi e neutralizzando ectoplasmi per liberare i suoi amici.

Le novità: dal poltergust potenziato a Gommiluigi

Luigi potrà contare sull’aiuto del suo cucciolo fantasma, del dr. Strambic e del rinnovato aspira fantasmi Poltergust, ma soprattutto su Gommiluigi, il suo doppio gommoso. Un gioco curatissimo nella grafica e superiore per profondità e per originalità della storia ai capitoli precedenti. Originale come l’evento con cui è stato lanciato a Milano, un ghost tour per la città che si è concluso in un party esclusivo per un divertimento da paura da proseguire sulla console Nintendo.