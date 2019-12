Galaxy Buds+, sembra avvicinarsi il lancio delle nuove cuffie wireless

Al momento sono solo supposizioni, ma sembra proprio stia per essere prossimo il lancio della nuova generazione di cuffie true wireless di Samsung. I tanto vociferati auricolari Galaxy Buds+ infatti sono apparsi nella pagina di supporto di Samsung Corea, che tuttavia non rivela alcun dettaglio riguardo le loro specifiche tecniche. L’unica informazione nota riguarda il numero di serie dei nuovi auricolari che sarà SM-R175.

Le presunte caratteristiche tecniche

Stando ad alcuni recenti rumors circolati in rete, la nuova generazione di cuffie true wireless di Samsung potrebbe essere dotata della cancellazione attiva del rumore: una funzione, che come confermato da un recente post sui social firmato da Evan Blass (noto per questo genere di rivelazioni), lascerebbe intuire la somiglianza con le ultime cuffie del colosso di Cupertino, le AirPods Pro e che potrebbe conferire ai nuovi auricolari la giusta spinta per poter esserne considerati i diretti rivali. Molto probamente i nuovi Galaxy Buds+ avranno specifiche tecniche migliorate rispetto al modello precedente e stando alle indiscrezioni potrebbero avere un design più accattivante. Le Galaxy Buds, comunque, restano probabilmente tra le migliori cuffie true wireless nel rapporto qualità/prezzo, dal momento che offrono un'ottima definizione audio, ma è lecito aspettarsi, anche in risposta ai competitor, un modello successivo e più aggiornato.

Le ipotesi sul lancio

Facendo ipotesi, al momento tutte da confermare, sulle nuove Buds+ si potrebbe pensare che abbiano una forma leggermente diversa, magari più simile proprio alle AirPods Pro e quindi costituite da quella sorta di stanghetta che fuoriesce dall'orecchio. Ma per sapere se le indiscrezioni saranno poi realmente confermate anche dai fatti, non resta che aspettare il momento in cui davvero Samsung deciderà di presentarle ufficialmente al grande pubblico. Questo potrebbe coincidere con la presentazione della nuova serie Galaxy A 2020 oppure la strategia del colosso coreano potrebbe propendere per l’idea di non attendere il debutto dei suoi nuovi top di gamma e presentare le Buds+ in anticipo, così da essere una valida alternativa sul mercato ai dispositivi di altre aziende, tra le quali proprio Apple.