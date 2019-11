Oggi, 29 novembre, ha aperto ufficialmente i battenti l’edizione 2019 del Black Friday, il grande evento commerciale tanto atteso dagli appassionati di tecnologia, nel corso del quale è possibile trovare sconti, offerte, coupon e ribassi su un’ampia gamma di prodotti di elettronica e non solo.

In un mercato tecnologico sempre più in evoluzione, uno dei device tecnologici più ricercati del momento sono le cuffie true wireless, leggere, senza fili e super funzionali.

Per tutti gli utenti che, in questo ‘venerdì nero’, sono in cerca proprio delle true wireless, ecco i cinque migliori auricolari del momento, disponibili per l’occasione a prezzi vantaggiosi.

Apple AirPods Pro

Tra le migliori cuffie true wireless attualmente sul mercato un posto di rilievo è riservato sicuramente ai nuovissimi AirPods Pro di Apple, lanciati lo scorso 30 ottobre.

Dal peso di soli 5,4 grammi per singolo auricolare, le cuffie in-ear della mela sono tra le più comode e prestanti true wireless del momento. Sono perfette anche per chi le usa mentre si allena, in quanto sono resistenti all’acqua e al sudore e, grazie alla cancellazione del rumore, garantiscono un'ottima qualità dell’audio, anche quando le si utilizza per chiamare.

Amazon nel periodo di sconti le propone al prezzo di 269,99 rispetto ai 279 di listino.

Samsung Galaxy Buds

Nella classifica non possono mancare le Samsung Galaxy Buds, dal peso di soli 5,6 grammi per auricolare.

Particolarmente consigliate per gli sportivi, viste le loro ridotte dimensioni, gli auricolari in-ear di casa Samsung aderiscono perfettamente al padiglione auricolare, adattandosi alla sua forma. Offrono fino a 6 ore di autonomia e vantano un prezzo di gran lunga inferiore rispetto alle cuffie top di gamma di Apple. Su Amazon sono disponibili al prezzo di 146,53 euro.

Huawei Freebuds 3

Si aggiudicano un posto nella graduatoria delle cinque true wireless migliori del momento anche le Huawei Freebuds 3, simili per design alle prime versioni degli AirPods, che offrono fino a 10 ore di riproduzione continuativa e possono essere ricaricate nel case fino ad altre 4 volte grazie alla prestante batteria integrata.

Amazon le propone al prezzo di 169,00 euro, rispetto ai 179 di listino.

Sony WF-1000XM3

Tra gli auricolari true wirelless migliori del momento ci sono anche le Sony WF-1000XM3, un po’ più ingombranti rispetto agli altri modelli ma decisamente in linea con le prestazioni dei principali competitors, grazie all’eccellente qualità del suono, anche durante le chiamate vocali.

Sconsigliate per chi pratica sport, gli auricolari di Sony, con supporto ad Alexa, sono disponibili su Amazon al costo di 199,00 euro, con ben 50 euro di sconto sul prezzo di listino (250 euro).

Jabra Elite 65/75T

Non possono mancare nella classifica le nuove true wireless di Jabra, Elite 65T e 75T.

Ottime per gli sportivi, in quanto resistenti alla pioggia e al sudore, gli auricolari di Jabra offrono fino a 7,5 ore di riproduzione continua e integrano 4 microfoni più efficienti rispetto a quelli presenti nelle versioni precedenti.

Amazon, durante il Black Friday, li propone in offerta a 145 euro, rispetto ai 169,99 di listino.