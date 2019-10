L’evento Made by Google non ha tradito le attese. Il colosso di Mountain View ha sfornato una ricca serie di novità, riguardanti nuovi dispositivi ma non solo. In apertura dell’evento di New York, è stato infatti annunciato il lancio della piattaforma di videogiochi in streaming Google Stadia, che debutterà il 19 novembre anche in Italia. Sul lato hardware, sono stati presentati invece gli smartphone Pixel 4, il laptop Pixelbook Go, i nuovi Nest Mini e Nest Wifi e gli auricolari true wireless Pixel Buds 2.

Google, presentati gli smartphone Pixel 4 e 4 XL

Gli smartphone Pixel 4 e Pixel 4 XL erano senza dubbio tra i protagonisti più attesi dell’evento newyorchese. I due device presentati da Google si differenziano principalmente per dimensioni e risoluzione del display, presentando invece le medesime funzioni e specifiche. Mountain View ha sottolineato in modo particolare la nuova tecnologia Motion Sense, le capacità di Google Assistant e la qualità migliorata della fotocamera, con innovative funzionalità per garantire ottimi scatti in qualsiasi condizioni. I prezzi partiranno da 759 euro per Pixel 4 e 899 euro per Pixel 4 XL, in entrambi i casi per la versione con memoria interna da 64 GB.

I nuovi Pixel 4 (Google)

Pixelbook Go, laptop per portabilità e prestazioni

Il nuovo computer alimentato dal sistema operativo Chrome OS si chiama Pixelbook Go e, contrariamente al passato, abbandona il formato 2-in-1 per un ritorno al laptop tradizionale. Il dispositivo di Google è stato sviluppato con un design che ne favorisce la portabilità, ideale a chi ha l’esigenza di lavorare in movimento. Il display Full HD da 13,3 pollici, in 4k per la fascia alta, consentirà un’esperienza visiva di livello che valorizzerà, ad esempio, servizi quali Google Stadia. A seconda delle prestazioni desiderate, Pixelbook Go sarà disponibile con diversi processori, dall’Intel Core m3 fino ad arrivare al chip i7.

Il laptop Pixelbook Go (Google)

Nest Mini e Nest Wifi: le caratteristiche

Due novità particolarmente interessanti annunciate durante l’evento di Google riguardano una coppia di dispositivi Nest, sviluppati però per funzioni diverse. Nest Mini è di fatto il successore di Google Home Mini, smart speaker economico di Mountain View. Il prezzo dell’altoparlante intelligente sarà infatti ancora di 49 dollari, al netto di una qualità audio migliorata e bassi più potenti rispetto al passato. Nest Wifi è invece un nuovo sistema di dispositivi per la connessione Internet, articolato in un router principale collegato a uno o tre satelliti, a seconda delle esigenze. La novità principale di questa nuova versione che aggiorna il precedente Google Wifi riguarda la presenza di smart speaker integrati nei satelliti, con la possibilità dunque di gestire la propria connessione tramite comandi vocali.

Il sistema Nest Wifi (Google)

Google lancerà nel 2020 gli auricolari wireless Pixel Buds 2

Google ha aggiornato anche la propria linea di auricolari wireless con la presentazione di Pixel Buds 2, le nuove cuffie con un design pensato per garantire la massima comodità possibile e con nuove funzionalità smart. Oltre all’integrazione con Google Assistant, infatti, i Pixel Buds 2 sono in grado di adattare automaticamente il volume a seconda del contesto, basandosi sui rumori provenienti dall’esterno. Anche i microfoni, due per auricolare, riescono a captare la voce di chi parla in maniera più chiara per offrire una comunicazione priva di disturbi. Le cuffie wireless saranno disponibili dalla primavera del 2020 a un prezzo di 179 dollari.