Gli auricolari true wireless Pixel Buds 2 sono stati il primo dispositivo presentato da Google durante l’evento hardware di New York. Mountain View ha puntato forte sul design nella realizzazione delle nuove cuffie, talmente piccole e leggere che secondo quanto affermato durante l’evento da Rick Osteroh “vi faranno dimenticare di indossare un paio di auricolari”. I Pixel Buds 2 saranno disponibili dalla primavera del 2020 a un prezzo di 179 dollari.



Pixel Buds 2, le caratteristiche degli auricolari wireless di Google

Ci vorrà ancora qualche mese prima di poter acquistare i nuovi Pixel Buds 2, di cui Google ha però fornito alcune dettagliate anticipazioni. Secondo Rick Osteroh, che ha presentato il dispositivo sul palco di New York, gli auricolari wireless sono pensati per offrire la massima comodità a chi li indossa. Tale risultato viene raggiunto grazie alla leggerezza e le dimensioni ridotte, che permettono alle cuffie di adattarsi perfettamente all’orecchio senza sporgere. L'attenzione al design non ha tuttavia impedito a Google di dedicarsi anche alla qualità audio, migliorata rispetto al passato, che rimane di alto livello in qualsiasi contesto, grazie a una nuova tecnologia che adatta automaticamente il livello del suono a seconda dei rumori di sottofondo. I Pixel Buds 2 sono inoltre dotati di due microfoni per ogni auricolare: sfruttando la presenza di un accelerometro le cuffie riescono a captare la voce di chi li indossa anche in presenza di disturbi, riuscendo a garantire un'ottima qualità.



I nuovi Google Pixel Buds 2 (Google)

Pixel Buds 2, il prezzo degli auricolari intelligenti

I nuovi Pixel Buds 2 di Google possono rimanere connessi a uno specifico dispositivo fino a una distanza pari a quella di un campo da calcio, permettendo così di spostarsi durante una conversazione senza il rischio di perdere il segnale. Anche in questo caso Mountain View ha voluto sfruttare l'integrazione con l'assistente vocale, che si può attivare attraverso il solito comando 'Ok Google' per controllare la riproduzione musicale, richiedere traduzioni e altro ancora. Google ha pensato anche all'autonomia: i Pixel Buds 2 garantiscono cinque ore di ascolto continuo con una sola carica ma possono arrivare fino a 24 ore sfruttando la custodia che funge anche da batteria. Le colorazioni disponibili sugli auricolari saranno bianco e nero, verde menta e corallo: il prezzo fissato per Pixel Buds 2, sul mercato dalla primavera del 2020, è di 179 dollari.