Un laptop tradizionale, intenzionalmente costruito all’insegna della portabilità e dell’ergonomicità e dedicato a chi lavora in movimento. Più leggero ed economico del passato costerà a partire da 649 dollari negli Stati Uniti, a seconda del modello. Queste le caratteristiche principali del nuovissimo Pixelbook Go, il portatile che il colosso di Mountain View ha presentato nel corso dell’evento ‘Made by Google’.

Addio al trasformismo

Rispetto ai suoi predecessori, gli ingegneri di Google hanno deciso per Pixelbook Go di rinunciare al trasformismo che aveva caratterizzato in passato dispositivi quali il vecchio Pixelbook o Pixel Slate, consentendo il ritorno al classico stile dei più tradizionali portatili. Il laptop monterà un display touch da 13,3 pollici in full HD o in 4K per i dispositivi di fascia alta e, a seconda della versione, il laptop sarà alimentato da processori Intel Core m3, i5 e i7, con 8 o 16 GB di ram e un disco fisso disponibile in tagli da 64, 128 o 256 GB. I colori a disposizione saranno il nero o il corallo (in seguito) e la parte inferiore del laptop avrà una zona che garantirà la sensazione tattile, per rendere più facile la presa. Il dispositivo inoltre sarà più leggero del Pixelbook originale, grazie alla sua scocca in lega di magnesio.

Altre specifiche

Pixelbook Go inoltre avrà altoparlanti molto più potenti del Pixelbook: ce ne sono due enormi, a fuoco frontale, che corrono lungo entrambi i lati della tastiera. L’utente troverà anche due microfoni nella parte anteriore (proprio come nel caso di Pixel Slate) e una fotocamera frontale da 2 MP in grado di catturare 1080p a 60 fps. Il laptop presenterà due porte USB-C (una su ciascun lato, ciascuna con un led di accompagnamento) e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Un display molecolare

Il "display molecolare" in ultra HD da 13,3 in 4K, avrà particolare senso, per chi acquisterà il laptop in questa versione, soprattutto una volta che il servizio di streaming di Google Stadia (annunciato per il 19 novembre) verrà lanciato sul mercato. Tuttavia, a differenza dei precedenti Chromebook di Google, Pixelbook Go utilizza un rapporto di visualizzazione 16:9, rispetto al tradizionale 3:2. Il prezzo, rispetto al passato, è sceso. Anche l'opzione più ridotta, con un processore core m3, 8 GB di RAM, 64 GB di spazio di archiviazione e un display Full HD 1080p, costerà come detto 649 dollari. Si tratta di un netto calo del prezzo base rispetto a Google Pixel Slate, che partiva da 799. Google Pixelbook Go è disponibile per il preordine nella colorazione 'just black', mentre il corallo o quello che è stato definito 'not pink' sarà disponibile probabilmente dopo il lancio.