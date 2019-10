PS4, ecco il disco fisso esterno da 2T autorizzato da Sony

La PS5 è ormai stata annunciata ed arriverà in tempo per le vacanze di Natale 2020, ma per i milioni di giocatori che attualmente utilizzano la PS4 e pensano di continuare a farlo ancora a lungo (“Non sarà pensionata tanto facilmente”, aveva detto Jim Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment) c’è un’interessante novità per ampliare lo spazio di archiviazione destinato ai giochi installati.

Velocità e design

Sony ha infatti comunicato in via ufficiale l’arrivo del game drive per PlayStation 4 di Seagate, ufficialmente concesso in licenza, che è già disponibile in tutta Europa per i possessori della console. Si tratta di un hard disk esterno, con la capacità d 2 TB e con alimentazione USB che può consentire ai videogiocatori di aumentare il proprio spazio di archiviazione, il tutto unito ad un design elegante e compatto che consente anche di portare in giro i propri giochi.

Circa 50 giochi memorizzabili

Tra l’altro, sulle pagine ufficiali del blog di PlayStation, Sony scrive che i propri ingegneri sono stati in grado di ottimizzare e sottoporre a test rigorosi questo nuovo game drive autorizzato e ufficiale per l’utilizzo con PS4. Stando ai risultati ottenuti il colosso della tecnologia sostiene che con questo dispositivo i gamer potranno usufruire di prestazioni veloci e senza interruzioni quando giocano a titoli installati sull’unità, indipendentemente dal modello di PS4 che possiedono. Anche la configurazione è semplice e veloce. La console infatti riconosce automaticamente l’hard disk quando viene collegato e la prima configurazione è velocissima, richiedendo solo tre minuti per essere completata. Considerando un requisito di archiviazione medio di 39 GB, questo dispositivo può permettere di memorizzare all’incirca 50 giochi, oltre a quelli già installati di base sulla memoria della console.

Il futuro di PS4

Come detto, nonostante l’annuncio ufficiale e atteso dell’arrivo di PS5 sul mercato, i possessori di PS4 non verranno abbandonati anche perché, come confermato dal ceo Jim Ryan la console continuerà ad essere supportata in pieno grazie, ad esempio, all’uscita nei prossimi mesi di titoli già molto chiacchierati come Death Stranding, The Last Of Us II e Ghost of Tsushima.