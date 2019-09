Mario Kart Tour, lancio da record: 20 milioni di download in 24 ore

L’esordio di Mario Kart Tour sui dispositivi mobile non è di certo avvenuto in sordina: in sole 24 ore il gioco ha tagliato il traguardo dei 20 milioni di download a livello globale, generando oltre 1 milione di dollari di entrate e diventando il titolo Nintendo per smartphone e tablet più scaricato al lancio. Lo indicano i dati contenuti in un rapporto stilato da Sensor Tower. L’app, disponibile in versione free to play per i dispositivi Android e iOS, ha superato di oltre tre volte il notevole numero di download registrato da Super Mario Run nelle prime 24 ore.

Il sistema di microtransazioni

Dal report di Sensor Tower emerge anche che Mario Kart Tour è l’applicazione per iPhone più scaricata in assoluto nella maggior parte dei mercati. Per quanto riguarda le entrate generate al lancio, il gioco si posiziona al terzo posto nella classifica dei titoli per dispositivi mobile di Nintendo: sul gradino più alto del podio è ancora presente Fire Emblem Heroes (4,3 milioni di dollari su App Store e Google Play) seguito a breve distanza da Super Mario Run. Pur essendo scaricabile gratuitamente, Mario Kart Tour comprende un sistema di microtransazioni: effettuando degli acquisti all’interno dell’applicazione è possibile sbloccare nuovi personaggi e kart o riempire la barra della benzina, operazione necessaria per disputare un maggior numero di partite nell’arco della stessa giornata. È anche presente il Gold Pass, una sorta di abbonamento mensile che, al prezzo di 4,99 euro, mette a disposizione dei giocatori vari contenuti esclusivi, come la modalità 200 cc o le ricompense d’oro.

Le novità presenti in Mario Kart Tour

Una delle novità presenti in Mario Kart Tour è la modalità ‘frenesia’, che offre al giocatore una scorta illimitata di un oggetto per un breve periodo. Oltre alle classiche corse in cui è necessario tagliare il traguardo per primi per vincere, sono anche presenti varie sfide bonus, come ‘VS Mega Bowser’ o ‘Sistema i Goomba!’, che possono essere superate solamente adattando approcci e strategie diversi dal solito.