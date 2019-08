Pokémon Go, gioca su 8 smartphone a bordo strada: sorpreso dalla polizia

La febbre di Pokémon Go ha contagiato milioni di utenti, che sarebbero disposti a tutto, o quasi, pur di non farsi scappare una creatura rara da aggiungere alla collezione. Lo testimonia anche il racconto della polizia dello stato di Washington, che dopo aver accostato per soccorrere un’auto parcheggiata sul ciglio di un’autostrada nei pressi di Seattle, ha sorpreso il conducente a giocare proprio a Pokémon Go, addirittura su otto diversi smartphone che avevano aperta l’applicazione allo stesso tempo. Un episodio che farà sorridere tutti gli appassionati del titolo di Niantic, che ora si preparano al Festival dell'Acqua, un evento temporaneo che offrirà maggiori chance di catturare alcuni specifici pokémon.

Auto accostata e 8 smartphone aperti su Pokémon Go

Quando il sergente Kyle Smith ha deciso di accostare sulla Highway 518, credeva di trovare un conducente in difficoltà, probabilmente alle prese con problemi alla propria auto. Invece, niente guasti alla vettura: con grande sorpresa, l’agente di polizia ha trovato un uomo decisamente impegnato a giocare a Pokémon Go, aperto su ben otto smartphone diversi. Una foto pubblicata su Twitter da un altro agente mostra i dispositivi perfettamente incastrati in un grande pannello di polistirolo, in modo da facilitare le sessioni di gioco contemporanee. Dopo aver ricordato al giocatore che le fermate sul bordo della strada sono consentite solamente in caso di emergenza, il poliziotto lo ha invitato a spostare gli smartphone sul sedile posteriore e proseguire senza distrazioni. All’uomo è stata risparmiata persino la multa, dato che di fatto non è stato colto a giocare con l’auto in movimento.

Pokémon Go, arriva il Festival dell’Acqua

I fan di Pokémon Go sono ora attesi da giorni molto interessanti, visto che dal 23 al 30 agosto ci sarà il Festival dell’Acqua, dedicato ovviamente alle creature di tipo acquatico. Nel corso di questo periodo i giocatori avranno più opportunità di incontrare pokémon come Wooper, Wailmer, Wartortle, Poliwhirl, Lapras e altri ancora allo stato selvatico. Inoltre, nei raid sarà possibile trovare più facilmente Blastoise e Vaporeon, oltre allo stesso Lapras.