Samsung svela Galaxy Book S e Watch Active 2 Under Armour Edition

Nelle ultime ore l’attenzione degli appassionati di tecnologia si è focalizzata su Galaxy Note 10, il nuovo smartphone di Samsung rivolto ai professionisti e agli utenti più esigenti. Oltre al device, durante l’evento tenutosi a New York l’azienda sudcoreana ha presentato anche il laptop ultra-sottile Galaxy Book S e un’edizione esclusiva del suo nuovo smartwatch, chiamata Galaxy Watch Active 2 Armour Edition.

Le caratteristiche Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Books S è un laptop ultra-sottile e ultra-leggero (pesa solo 0,96 kg) dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8cx, in grado di garantire un consumo di energia ridotto, di 8 GB di RAM e del sistema operativo Windows 10. Una delle caratteristiche più interessanti del dispositivo è la durata della batteria da 42 Wh, capace di supportare fino a 23 ore di riproduzione video con una sola carica. Galaxy Book S ottimizza le prestazioni in base all’attività eseguita, in modo da ridurre il consumo di energia. Lo spazio di archiviazione, espandibile tramite slot microSD, varia tra i 256 e i 512 GB in base al modello scelto. Il display TFT multitouch misura 13,3 pollici e ha una risoluzione di 1920x1080 pixel. Il device offre connettività Gigabit LTE, Wi-Fi MU-MIMO e Bluetooth 5.0. Grazie all’app ‘Your phone companion’ sarà possibile connettere il laptop al nuovo Galaxy Note e utilizzarlo per visualizzare le foto scattate, rispondere alle telefonate e inviare SMS.

“In Samsung crediamo che la vera innovazione sia possibile solo attraverso un approccio aperto e collaborativo, nel quale i partner sono allineati e motivati ad abbattere le barriere e ridefinire l’esperienza del mobile computing”, dichiara DJ Koh, Presidente e CEO della divisione IT & Mobile Communications di Samsung. “Galaxy Book S combina le migliori caratteristiche di mobilità che Samsung ha da offrire con le principali soluzioni per la produttività di Microsoft e l’esperienza in termini di prestazioni di Qualcomm Technologies, per garantire la migliore esperienza di produttività attualmente disponibile in un dispositivo mobile”.

A partire da questo autunno, Galaxy Book S sarà disponibile in due colorazioni: Earthy Gold e Mercury Gray. Il prezzo ufficiale del laptop non è ancora stato rivelato.

Le caratteristiche di Galaxy Watch Active 2 Armour Edition

In collaborazione con Under Armour, Samsung ha realizzato una versione speciale di Galaxy Watch Active 2, rivolta soprattutto agli amanti della corsa. Lo smartwatch integrerà, infatti, 6 mesi gratuiti di un servizio di coaching, utile per ricevere consigli mirati durante l’allenamento. I segnali acustici e le notifiche a schermo aiuteranno i runner a migliorare l’andatura e a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, chi acquisterà il dispositivo potrà beneficiare di 6 mesi gratuiti di MapMyRun Premium, un’app pensata per aiutare i corridori a ottenere delle prestazioni migliori. Collegando lo smartwatch alle scarpe Under Armour HOVR Connected sarà possibile visualizzare delle statistiche sul proprio passo ancor più precise.