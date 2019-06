Xiaomi Mi Band 4 da record, già un milione di pezzi venduti

L’annuncio è arrivato con un post su Facebook e uno su Twitter da parte di Donovan Sung, direttore del Product Management di Xiaomi. Con oltre un milione di pezzi spediti in appena otto giorni dalla presentazione ufficiale, Xiaomi Mi Band 4, ultimo fitness tracker dell’azienda cinese, ha consentito al colosso della tecnologia di raggiungere un importante traguardo in fatto di vendite.

Record battuto

Il record del modello precedente, il Mi 3, era stato di un milione di pezzi dopo oltre due settimane dal lancio. Rispetto al suo predecessore, il Mi 4 vanta un significativo upgrade. La novità più accattivante riguarda il display Amoled a colori, più grande quasi del 40% rispetto al passato, che si attesta sui 0,95 pollici. Il nuovo arrivato nel comparto di casa Xiaomi, poi, vanta una risoluzione di 120x240 pixel e 16.000 colori. La batteria da 135 mAh dovrebbe garantire un’autonomia di circa 20 giorni, come su Mi Band 3, nonostante il nuovo schermo touch comporti un consumo energetico maggiore.

In Italia a fine giugno

In arrivo in Italia alla fine di giugno (tra il 24 e il 29), il device supporta la visualizzazione di orario, passi, frequenza cardiaca, attività, meteo e permette di visualizzare le notifiche delle app e le chiamate. Continuando a valutarne le caratteristiche, ecco che la componentistica di Mi 4 è racchiusa in una scocca che offre una resistenza all'acqua fino a una profondità massima di 50 metri.

L’ideale per i fan del fitness

Per quanto riguarda il lato software, ecco tutta una serie di funzioni utili per chi ama il fitness. Tra queste ci sono il contapassi, il calcolo delle calorie bruciate, il cardiofrequenzimetro, il giroscopio e l’accelerometro a tre assi, oltre alla possibilità di monitorare diverse attività sportive e persino tenere sotto controllo i cicli del sonno. La presenza di un microfono nel device permette poi di utilizzare l’assistente vocale di Xiaomi per gestire la musica sul proprio smartphone o controllare altri dispositivi connessi. Mi Band 4, infine, possiede anche una protezione antigraffio posta a salvaguardia del display.