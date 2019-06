Botta e risposta tra Oppo e Xiaomi, che lanciano la sfida per rivoluzionare il comparto fotografico degli smartphone. Nel giro di poche ore, le due società cinesi hanno infatti diffuso attraverso i rispettivi canali social due filmati nei quali mostrano i prototipi dei primi telefoni al mondo con la fotocamera nascosta sotto al display. Entrambe le società non hanno aggiunto alcuna descrizione o commento relativi al nome dei modelli o al funzionamento della nuova tecnologia, né tantomeno informazioni riguardanti una possibile data di uscita dei dispositivi. L'unica cosa certa è che dopo il notch, lo schermo forato e le fotocamere a scomparsa, l’obiettivo frontale sembra destinato a scomparire definitivamente dal design degli smartphone del futuro.

Lo smartphone di Oppo

A postare per prima le immagini del nuovo dispositivo è stata Oppo, che sul proprio profilo Twitter ufficiale ha pubblicato un video nel quale si può vedere uno smartphone con la fotocamera frontale perfettamente funzionante, ma senza alcun notch, foro o meccanismo rotante concepito per ospitare l’obiettivo, solo il display che si estende su tutta la superficie, riducendo al minimo i bordi. Il vice presidente dell’azienda, Brian Shen, ha postato il video anche sul social cinese Weibo, spiegando che “in questa fase, è difficile che le videocamere sotto al display riescano a ottenere gli stessi risultati delle normali videocamere. È inevitabile che ci sia una perdita di qualità, ma nessuna nuova tecnologia - ha concluso - raggiunge subito la perfezione”.

La risposta di Xiaomi

A una manciata di ore di distanza dal video diffuso da Oppo, Xiaomi non ha voluto lasciare la scena alla rivale e ha risposto pubblicando a sua volta su Weibo - e successivamente anche su Twitter - il filmato che ritrae uno Xiaomi Mi 9 insieme a una sua versione alternativa, caratterizzata dall’assenza della tacca che ospita l’obiettivo frontale. Tuttavia, non è ancora chiaro come funzioni tale tecnologia: secondo le fonti citate da The Verge, l’azienda cinese avrebbe però depositato di recente un brevetto relativo alle funzionalità necessarie per far filtrare la luce oltre lo schermo e raggiungere l’obiettivo, ma al momento non si conoscono ulteriori dettagli.